Diaporama : Archie et Lilibet : Les enfants de Meghan et Harry ont bien grandi, confidences inouïes

1 / 21 Archie et Lilibet : Les enfants de Meghan et Harry ont bien grandi, confidences inouïes

2 / 21 Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud.



© Purepeople BestImage

3 / 21 Le prince Harry réalise une série d'interviews sur le thème de la santé mentale avec Chloe Kim, Adam M.Grant et Blu Mendoza dans le cadre d'un film promotionnel pour sa start-up caritative "Better Up". © JLPPA/Bestimage



© Purepeople BestImage, © JLPPA/Bestimage

4 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex - Procession pédestre des membres de la famille royale depuis la grande cour du château de Windsor (le Quadrangle) jusqu'à la Chapelle Saint-Georges, où se tiendra la cérémonie funèbre des funérailles d'Etat de reine Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 19 septembre 2022 © Purepeople BestImage

5 / 21 Le prince Harry auto-exilé Harry a rendu hommage dans un appel personnel à un militaire amputé incapable de terminer un défi de triathlon à travers la Grande-Bretagne. Harry, 37 ans, a parlé lors d'un appel Zoom depuis la maison qu'il partage avec sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants à la maison de Montecito, en Californie, avec l'ancien de la Royal Marine, Lee Spencer. Il a été forcé de mettre fin à sa tentative plus tôt en août en raison de douleurs dans son moignon. M. Spencer de Devon au Royaume-Uni, détient le record du monde de la rangée sans assistance la plus rapide à travers l'océan Atlantique malgré la perte de sa jambe droite sur une autoroute en 2014 lorsqu'il s'est arrêté pour aider un autre automobiliste en panne. Il a été touché par des débris volants et a perdu son jambe droite à l'impact. Depuis, il consacre sa vie à aider les autres et à sensibiliser les militaires blessés. Faisant référence au marathon de triathlon, Harry lui a dit lors d'une discussion partagée sur la page Instagram de M. le Royaume-Uni et a escaladé deux montagnes. "Ce n'est qu'après cela que votre souche a commencé à vous poser quelques problèmes au point où vous avez dû vous retirer de la toute dernière phase." J'espère que vous êtes vraiment heureux, je sais que vous n'êtes pas heureux, mais j'espère que vous vous sentez vraiment fier d'avoir fait ce que vous avez fait.



© Purepeople BestImage

6 / 21 Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex et le prince Harry, duc de Sussex - La famille royale d'Angleterre au Royal Albert Hall pour le concert commémoratif "Royal British Legion Festival of Remembrance" à Londres. Le 10 novembre 2018



© Purepeople BestImage

7 / 21 Le prince William, prince de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022 © Moreau / Jacovides / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Moreau / Jacovides / Bestimage

8 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex - Veillée des petits-enfants de la reine Elizabeth II au Westminster Hall à Londres, Royaume Uni, le 17 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

9 / 21 Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud le 25 septembre 2019.



© Purepeople BestImage

10 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

11 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, lors d'un gala de soutien pour la fondation des Invictus Games au théâtre Dominion à Londres le 6 décembre 2018.



© Purepeople BestImage

12 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex quittent la soirée Royal Variety Performance à Londres le 19 novembre 2018.



© Purepeople BestImage

13 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019



© Purepeople BestImage

14 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

15 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex lors d'un excursion en bateau sur le Rhin jusqu'à la Merkur Spiel-Arena dans le cadre de la visite du couple ducal de Sussex pour l'événement 'Invictus Games Düsseldorf - 2023 One Year to Go' à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

16 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent au "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

17 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et son équipe remportent la Coupe du tournoi de polo "Sentebale ISPS Handa Polo Cup" à Carbondale (Colorado), le 25 août 2022.



© Purepeople BestImage

18 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.



© Purepeople BestImage

19 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.



© Purepeople BestImage

20 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale assiste à la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2018.



© Purepeople BestImage