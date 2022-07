Camilla Parker-Bowles raciste ? Ses propos sur Archie qui auraient choqué Harry et Meghan Markle

C'est une révélation qui avait fait frémir tous les téléspectateurs de leur interview ultra médiatisée avec Oprah Winfrey : en mars 2021, le prince Harry et son épouse Meghan Markle révélaient avoir subi des attaques racistes au sein de la famille royale britannique. Sans dévoiler aucun nom, le couple avait expliqué que certains membres s'étaient permis, devant eux, des commentaires déplacés sur la couleur de peau de leur futur bébé, notamment.

Des allégations qui avaient fait grand bruit et qui avaient obligé certains membres à sortir de leur réserve habituelle pour démentir ces accusations, qui avaient pourtant perduré auprès des experts royaux et du public, lesquels avaient accusé la princesse Anne d'être l'auteure des remarques. Mais un nouveau livre sorti récemment et écrit par le journaliste Tom Bowers désigne plutôt Camilla Parker-Bowles, la belle-mère du prince Harry, qui se serait permis des remarques très déplacées.

Selon lui, lors d'une discussion de famille, la septuagénaire aurait plaisanté sur le fait que le futur bébé du couple de Sussex serait "un roux avec une coupe afro". Une blague qui ne serait pas passée du côté de Meghan Markle. Si le palais n'a pas officiellement pris la parole, fidèle à sa devise Never Explain, Never Complain, des sources proches ont en revanche déclaré que tout cela était "n'importe quoi".

Des relations déjà tendues entre eux

Une déclaration, en tout cas, qui n'a pas dû arranger les relations entre Harry et Camilla Parker-Bowles : si le fils cadet du prince Charles s'entendait plutôt bien dans sa jeunesse avec sa belle-mère, il semblerait, selon certains experts que leur relation se soit essoufflée depuis quelques années et qu'ils ne soient plus proches du tout désormais.

Et le livre ne s'arrête pas là : selon l'auteur qui maintient que toutes ses sources sont fiables, la reine aurait en effet été heureuse que Meghan Markle ne puisse pas accompagner son mari pour l'enterrement du prince Philip en avril 2021. Enceinte de sept mois de leur fille Lilibet, l'actrice américaine avait en effet préféré rester aux Etats-Unis avec leur fils, Archie, aujourd'hui âgé de trois ans. Une absence qui avait fait beaucoup parler dans les médias mais qui aurait soulagé Elizabeth II.

Toutes ces déclarations ne devraient en tout cas pas vraiment plaire aux détracteurs de la famille royale, déjà très critiques après le traitement glacial reçu par le couple pendant le Jubilé : interdit de balcon pendant la parade Trooping The Colour, il n'avait eu le droit d'assister qu'à une cérémonie à l'église, où plusieurs membres de la famille royale les avaient ostensiblement évités.

Repartis dès le dimanche, ils n'avaient même pas attendus la fin des festivités pour rentrer en Californie mais en avaient profité pour présenter leurs petits Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) à la souveraine. Deux enfants très discrets que l'on n'a quasiment jamais vus en photo, d'ailleurs...