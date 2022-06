Meghan Markle et le Prince Harry : Ont-ils parlé à William et Kate pendant le week-end ? Un expert balance !

Ils ne se sont même pas jeté un seul regard : alors qu'ils se retrouvaient pour la première fois en un an ensemble à Londres pour les cérémonies du Jubilé de la reine Elizabeth II. Le Prince William et son frère, le Prince Harry, n'auraient eu absolument aucune interaction selon un expert de la famille royale, Omid Scobie. Brouillés depuis plusieurs années, ils se seraient en effet évités tout le week-end.

Si on avait eu espoir de les voir se réconcilier lors de leurs deux dernières retrouvailles (ils s'étaient parlés après l'enterrement de leur grand-père, puis pour rendre hommage à leur mère), cette fois les relations entre eux ont bien été glaciales, comme elles le seraient depuis déjà plusieurs mois. Séparés pendant la parade Trooping The Colour, puisque le Prince William était à cheval avec les soldats et que le Prince Harry, privé de balcon, n'a pu rester que derrière les hautes fenêtres du palais, ils s'étaient uniquement retrouvés à la messe.

Une messe pendant laquelle ils se sont royalement évités. Placés de part et d'autre de la cathédrale Saint-Paul, ils ne se sont pas jetés un regard. Le couple de Cambridge paraissait d'ailleurs plutôt tendu, le visage fermé, et s'est rapidement dirigé vers le Prince Charles et Camilla, de qui ils sont décidément très proches. Ils ont ensuite évité la fête d'anniversaire de la petite Lilibet, prétextant de leur voyage à Cardiff en compagnie de leurs deux aînés, George et Charlotte.

En réalité, il semblerait surtout que le Prince William ne veuille plus voir son frère hors caméra : le quarantenaire aurait peur des fuites dans les journaux, dont il accuse son frère et sa belle-soeur d'être coutumiers. Un sentiment partagé par la Reine Elizabeth II d'ailleurs : la reine avait fermement refusé qu'un photographe soit engagé pour le jour de sa rencontre avec la petite fille, craignant que les photos soient ensuite revendues à la presse ou aux plateformes.

En tout cas, une défiance qui a sans doute accéléré le retour du couple de Sussex aux Etats-Unis, où ils vivent désormais : ce dimanche, alors que les célébrations n'étaient pas encore terminées et que toute la famille assistait au défilé de clôture, le couple et leurs deux enfants (Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an), a repris l'avion dans l'autre sens, vexé, selon certains médias britanniques, de cet accueil en demi-teinte.