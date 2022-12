James Middleton : Sa femme française Alizée dans un manteau de Kate Middleton, retrouvailles avec Pippa

Si l'on voit Kate Middleton partout depuis quelques années, et plus encore depuis l'obtention de son nouveau titre de princesse de Galles, ses frères et soeurs cadets sont quant à eux bien plus discrets. Auparavant membres de la haute société londonienne, Pippa, 39 ans, et James, 35 ans sont désormais mariés et vivent une vie plus au calme.

Mais ce jeudi, alors que leur aînée brillait à Boston, tous les deux se sont retrouvés dans la capitale britannique pour aller voir un concert de cantiques de Noël ensemble. Et ils semblaient ravis de cette très rare sortie à deux, à quelques jours des fêtes qu'ils passeront sûrement ensemble. Arrivée drapée dans un long manteau violet, Pippa était accompagnée de son mari, lui aussi prénommé James pour sa première sortie publique depuis le Jubilé.

Invitée dans les tribunes à suivre la parade du dimanche, la soeur cadette de Kate Middleton avait révélé à cette occasion sa troisième grossesse, déjà bien entamée, grâce à un ventre très rond. Sa dernière fille, Rose, est d'ailleurs née quelques jours plus tard, dans le courant du mois de juin, rejoignant une fratrie déjà composée d'Arthur (4 ans) et Grace (19 mois).

James et Alizée, rare sortie loin de la campagne !

Trois bambins qui doivent bien s'amuser avec leurs cousins, George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans), mais qui étaient restés à la maison le temps que leurs parents prennent un peu de bon temps avec leur oncle, exceptionnellement sorti de son manoir dans la campagne anglaise, où il vit en général entouré de ses précieux chiens et de sa femme, la Française Alizée Thévenet, qu'il avait épousée en 2020.