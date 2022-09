Kate Middleton : Son frère James rend hommage à Elizabeth II d'une façon surprenante

Excité de suivre son histoire

"Je m'efforcerai d'augmenter les 60 000 £ nécessaires pour soutenir Bertie tout au long de sa formation jusqu'à la retraite, je suis tellement excité de suivre son histoire, et je donnerai des nouvelles fréquemment !", a-t-il également ajouté. Le frère de Kate Middleton a notamment profité de cet entretien avec Hello! pour toucher un mot sur les cérémonies qui ont été organisées pour la mort d'Elizabeth II. Il s'est notamment dit "extrêmement ému", avant d'ajouter : "Il est extraordinaire de voir combien de vies de personnes Sa Majesté a touchées, non seulement dans notre pays, mais dans le Commonwealth et dans le monde"