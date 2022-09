James Middleton : Premier anniversaire de mariage avec Alizée, moment très particulier

Comme la plupart des Britanniques, James Middleton, fils de Carole et Michael Middleton et frère de Pippa et Kate, devenue princesse de Galles, n'a pas le coeur à la fête. En cause, la disparition à 96 ans de la reine Elizabeth II, partie dans son château de Balmoral en Écosse, entourée par ses enfants. La monarchie a toute son importance chez nos amis d'outre-Manche. Alors perdre un tel monument a plongé tout le monde dans un bain de tristesse.

Ce lundi 12 septembre, James Middleton fête pourtant un heureux événement dans sa vie : sa toute première année de mariage avec Alizée Thévenet, une Française rencontrée en 2018 grâce à l'un de ses toutous. S'il a évidemment adressé un clin d'oeil à sa chérie pour l'occasion sur Instagram, la joie et la légèreté n'étaient pas vraiment présentes. Plutôt que de poster un cliché d'eux lors de leur mariage, c'est un portrait de la reine Elizabeth II et du prince Philip le jour de leurs noces qu'il a dévoilé à la place.