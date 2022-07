Kate Middleton : Ressemblance frappante avec le prince Louis, "elle adore ça"

Kate Middleton et le prince William sont les heureux parents de trois enfants : George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans. Des bambins que les fans de la Couronne britannique ont pu apercevoir à de nombreuses reprises lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Enfin un plus précisément. Effectivement, le prince Louis, 4 ans, a fait le show, volant presque la vedette à son arrière-grand-mère, star des festivités. Le petit frère de Charlotte et George a enchaîné les moues boudeuses, les grimaces, les cris... Un vrai spectacle à lui tout seul qu'a pu admirer au plus près sa maman Kate Middleton, assise à ses côtés lors des différentes manifestations.

Le public a d'ailleurs aussi constaté une chose : la ressemblance frappante entre le prince Louis et sa maman. Et si jamais vous croisez Kate Middleton, n'hésitez pas à le lui dire : "Tout le monde commente toujours à quel point Louis est le portrait craché de Kate. Elle adore ça et pense que c'est très gentil, a confié un proche de la duchesse au site People. Elle plaisante souvent en disant qu'il est le seul de ses enfants qui lui ressemble réellement." Il faut dire que le prince George et la princesse Charlotte ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur papa.

Pour preuve, le 22 juillet dernier, pour les 9 ans du prince George, un nouveau portrait du garçon pris par Kate Middleton a été dévoilé sur Instagram. Les commentaires étaient unanimes : l'aîné de Kate et William est le sosie troublant de son papa. Même chose pour la jeune Charlotte. Si elle a hérité des cheveux de sa maman (heureusement d'ailleurs), pour le reste, c'est à William qu'elle ressemble. Que le prince Louis ait les mêmes traits physiques qu'elle est donc un soulagement pour celle dont les grossesses n'ont pas été qu'une partie de plaisir.

Dans les toutes premières semaines, Kate Middleton souffrait d'hyperemesis gravidarum, de violentes nausées qui l'empêchaient d'assurer certaines obligations. Clouée au lit, la duchesse de Cambridge n'allait mieux qu'une fois passée le premier trimestre. Pour autant, elle ne dirait pas non à un quatrième enfant, contrairement au prince William, un peu plus frileux à l'idée de remettre le nez dans les couches et les nuits courtes...