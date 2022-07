Diaporama : Kate Middleton : Ressemblance frappante avec le prince Louis, "elle adore ça"

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite à l'organisme de bienfaisance pour le logement "Jimmy's" à Cambridge, le 23 juin 2022. L'association apporte un soutien crucial aux personnes sans abri.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec le prince George de Cambridge dans les tribunes de la finale du tournoi de Wimbledon, le 10 juillet 2022.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres le 5 juin 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au match de polo caritatif Out-Sourcing Inc au Guards Polo Club, Smiths Lawn à Windsor le 6 juillet 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, dans les tribunes du tournoi de Wimbledon, le 5 juillet 2022.

Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et le prince William, duc de Cambridge, en visite au musée Fitzwilliam de l'Université de Cambridge. Le 23 juin 2022

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite à la toute première journée du comté de Cambridgeshire à l'hippodrome July à Newmarket, Royaume Uni, le 23 juin 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors du quatrième jour de la Royal Ascot 2022 à l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire, Royaume Uni, le 17 juin 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors de la cérémonie de l'ordre de la Jarretière à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cette année pour la première fois Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, a été investie comme nouveau chevalier de l'ordre de la Jarretière par la reine et a pu participer à la procession au côté du prince Charles. Londres, la 13 juin 2022.

Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants, le prince Louis et la princesse Charlotte, Mike Tindall et Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022