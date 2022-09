Mort d'Elizabeth II : le prince William brise le silence, et pleure sa "grand-mère" dans une belle lettre

Il est apparu le visage plus sérieux, très concentré, auprès de son père pour ce jour si important. C'est aux côtés du désormais officiel roi Charles III que le prince William, prince de Galles, a fait sa première apparition depuis la mort d'Elizabeth II. Ce samedi 10 septembre, il a signé la proclamation de son père, tout comme la reine consort Camilla. Si Kate Middleton n'était pas présente, probablement restée auprès de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, le duc de Cornouailles a brillé de par son sérieux et sa sobriété. Aujourd'hui, il a brisé le silence sur la disparition de sa grand-mère si chère à ses yeux.

Le prince William s'est saisi de ses réseaux sociaux pour exprimer sa peine. Le nouveau prince de Galles a posté sur Twitter et Instagram une lettre dans laquelle il s'épanche sur la mort de Sa Majesté, déjà si regrettée. "Jeudi, le monde a perdu un leader extraordinaire, dont l'engagement envers le pays, les Royaumes et le Commonwealth était absolu", a-t-il fait savoir. "Cependant, j'ai perdu une grand-mère. Et pendant que je pleurerai sa perte, je me sentais aussi incroyablement reconnaissant", confie le prince de Galles, futur héritier.

Le prochain roi d'Angleterre rappelle à quel point il est reconnaissant d'avoir pu hériter des conseils précieux de sa "Granny". William et Elizabeth II ont toujours été très proches de son vivant. "Ma femme a eu vingt ans de ses conseils et de son soutien, dit-il avec fierté et émotion. Mes trois enfants ont passé des vacances avec elle et se sont créés des souvenirs pour toute leur vie." "Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant le jour le plus triste de ma vie", a révélé William, d'habitude si discret sur sa vie familiale. Mais la perte du socle même de la famille royale a permis à l'époux de Kate Middleton de fendre l'armure. Et il avait beau y être préparé, le choc n'en n'est pas moins rude.