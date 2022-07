Pippa Middleton maman : le prénom (trop mignon) de sa fille révélé !

Tout semble rouler pour Pippa Middleton ! Le 22 juin dernier, la soeur de Kate Middleton, duchesse de Cambridge, donnait naissance à son troisième enfant, une petite fille fruit de ses amours avec James Matthews. Les parents, discrets et désireux de rester dans leur bulle de bonheur pour les premiers jours, avaient pris soin de ne rien révéler au sujet de leur troisième enfant. Mais c'était sans compter sur papy Michael. En effet, le père de Pippa Middleton s'était laissé aller à la confidence en confirmant l'arrivée d'un nouveau bébé pour sa fille et le sexe de ce dernier.

Quelques semaines plus tard, le Daily Mail est en mesure de confirmer le prénom du nouveau-né. Pippa Middleton a mis au monde une petite Rose. De quoi faire le bonheur de son grand frère Arthur, 3 ans, aîné de la fratrie, et Grace, 1 an. Avec trois enfants, les retrouvailles avec les cousins George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, promettent d'être animées !

Si Kate Middleton écumait les clubs de Londres avec sa soeur quand elle était plus jeune, Pippa Middleton s'est surtout fait remarquer par le monde entier le jour du mariage de sa soeur avec le prince William. Si la mariée était sublimissime dans sa robe signée par la directrice de la maison Alexander McQueen, elle se serait presque fait voler la vedette par Pippa. Cette dernière avait en effet opté pour une robe blanche longue et près du corps qui mettait certains de ses atouts (enfin surtout un) en valeur.

A l'époque, grand nombre de Britanniques s'étaient imaginés un scénario digne d'un film : voir Pippa Middleton et le prince Harry tomber amoureux. Il n'en est finalement rien. Quelques années plus tard, Pippa Middleton retombait sur une ex-connaissance, James Matthews, ancien pilote de Formule 3 et gestionnaire de fonds. Le couple se fiance en 2016 avant un mariage en grandes pompes l'année suivante. De l'amour et des enfants, Pippa Middleton et James Matthews en ont. Les amoureux se sont donc lancés dans un nouveau projet : l'achat d'un immense domaine dans le Berkshire pour en faire un espace dédié à la famille, avec petite ferme et chalets de luxe. Bébé 4 est donc (un peu) déjà en route !