Pippa Middleton et Arthur, 1 an : Le traitement controversé qu'elle a essayé

Alors qu'elle vient de fêter, le 15 octobre 2019, le premier anniversaire de son fils Arthur, fruit de ses amours avec son mari James Matthews, Pippa Middleton a mis à profit son expérience de jeune maman pour sa dernière chronique en date publiée dans Waitrose Weekend, le magazine édité par l'enseigne de supermarchés Waitrose. Si la plupart de ses aventures d'auteure ont tourné court, entre fiascos en librairies et contrats de chroniqueuse abrégés, la soeur de la duchesse de Cambridge continue de partager ses conseils et ses trouvailles avec les ménagères clientes de Waitrose.

Dans le dernier numéro de la revue, Pippa, 36 ans, ne dispense pas de nouveaux conseils de party planning ni de nouvelle recette de cuisine, mais elle aborde un sujet clivant : l'ostéopathie crânienne pour les bébés. Elle affirme ainsi y avoir eu recours pour Arthur et assure que, dans son cas, cela a été bénéfique. "Peu après la naissance d'Arthur l'an dernier, écrit-elle dans son article, j'ai entendu des mamans parler d'aller voir un ostéopathe crânien. C'est une thérapie alternative populaire pour les nouveau-nés, en particulier pour ceux qui ont vécu une naissance traumatisante, qui sont perturbés ou qui ont du mal à dormir. Cela consiste à guérir, détendre et favoriser le sommeil, la digestion et l'alignement du corps par le biais de manipulations douces de la tête et du corps."

Elle poursuit, partageant sa propre expérience : "Bien que cela n'ait pas été prouvé scientifiquement, après avoir entendu des choses positives à ce sujet (et plus par curiosité qu'autre chose), j'ai emmené Arthur lorsqu'il avait 7 mois. J'ai été fascinée de voir à quel point cela a été apaisant pour lui, mais aussi à quel point cela a été riche en enseignements. L'ostéopathe a remarqué qu'un côté de sa nuque était plus tendu que l'autre, ce qui expliquait qu'il préfère dormir sur le côté. Elle a aussi vu que ses bras étaient plus forts que ses jambes, du coup elle m'a conseillé un exercice pour l'aider."

La jeune femme, qui note au passage les vertus de l'ostéopathie pour les mamans elles-mêmes, semble convaincue : "Ça coûte cher, mais ça vaut vraiment le coup", juge-t-elle au final.

Si ce sujet "tendance" qui intéresse à n'en pas douter bien des mamans lui a fourni une bonne matière, il n'en reste pas moins qu'il divise l'opinion et les professionnels de la santé, comme le mettait bien évidence, il y a quelques mois, un article assez détaillé du Figaro éloquemment intitulé "L'ostéopathie crânienne pour les bébés sert-elle à quelque chose ?". Dommage qu'Arthur ne puisse pas témoigner.