Pippa Middleton maman : en balade avec Arthur en robe estivale

Elle n'avait pas fait d'apparition depuis juillet dernier et le tournoi de Wimbledon auquel elle avait assisté avec sa soeur Kate Middleton et Meghan Markle. Le 22 août 2019, Pippa Middleton a profité du soleil londonien pour s'accorder une balade avec son fils Arthur, aujourd'hui âgé de 10 mois. L'occasion de voir que le petit garçon a bien grandi !

Comme à son habitude, la Britannique de 35 ans s'est promenée avec sa poussette dans le quartier de Chelsea, non loin de la confortable demeure dans laquelle elle vit avec son mari James Matthews. Pour cette nouvelle apparition estivale, Pippa Middleton a misé sur une robe imprimée mi-longue signée de la marque Solid & Striped. Une pièce élégante et légère toujours en vente au prix de 200 euros. La jeune maman a complété son look d'une paire de baskets blanches et de lunettes de soleil rondes de chez Ray-Ban.