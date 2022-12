Kate et William : Main sur la cuisse, tendres gestes d'amour... Le couple se lâche, plus proche que jamais !

Un voyage sous le signe de la détente ? En tout cas, cela fait longtemps qu'on ne les avait pas vus si complices ! Actuellement à Boston pour assister à la cérémonie de remise du Earthshot Prize, un prix récompensant une action pour le climat, le prince William et Kate Middleton ont dû se plier à de nombreuses visites protocolaires à leur arrivée dans la ville ce mercredi.

Mais après avoir été reçus par la maire de Boston et avoir illuminé l'hôtel de Ville en sa compagnie, le couple s'est offert un moment de relâche dans la soirée en assistant au match de basket des Boston Celtics. Et en aurait presque oublié les photographes : assis au premier rang, discutant du match entre eux et partageant des fous rires, les deux quadragénaires ont également échangé de rares gestes tendres, eux qui sont plutôt timides en public habituellement.

La main posée sur la cuisse de son mari, Kate Middleton, sublime dans une veste Chanel, semblait ainsi lui demander des conseils sur le jeu, avant que le prince William ne pose délicatement sa propre main sur celle de sa femme. Un geste d'amour presque inédit pour le fils du roi Charles, qui est très complice avec sa femme mais très rarement tactile. Il faut dire que leur position dans la famille royale l'exige : en tant que membres seniors du clan, tous les deux doivent observer une certaine réserve.

Kate et William heureux loin d'Harry et Meghan

Ce qui explique notamment la différence flagrante observée par les fans lors de leur sortie commune avec le prince Harry et Meghan Markle devant le château de Windsor en septembre dernier. Alors que la reine Elizabeth II venait de décéder, les deux couples, en froid, s'étaient présenté ensemble pour lire les hommages déposés devant les grilles du château puis pour un bain de foule.

Tout le monde avait alors pu remarquer la différence de proximité entre le couple de Galles, qui montera sur le trône dans quelques années, contre celui de Sussex, libéré de toutes les obligations de la famille royale depuis le départ aux Etats-Unis.

Et si les deux couples avaient montré, à ce moment-là, une complicité de façade le temps du deuil, le charme semble s'être rompu. Ce jeudi, alors que le prince William et Kate Middleton entament leur deuxième jour à Boston, le prince Harry et sa femme quant à eux, ont vu Netflix révéler les premières images de leur série documentaire, qui sortira la semaine prochaine. Des images exclusives, dans lesquelles Harry promet de révéler "ce qu'il se passe derrière les portes fermées"... et qui ne devraient pas plaire à son aîné !