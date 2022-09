Kate et William : Ces rares câlins passionnés qui ne sont pas passés inaperçus

En épousant le prince William en 2011, Kate Middleton est officiellement entrée dans la monarchie britannique et son protocole strict. Celle qui est désormais princesse de Galles depuis la disparition d'Elizabeth II a toujours fait preuve d'une attitude exemplaire lors de toutes ses sorties publiques. Au côté de son époux, la maman de George, Charlotte et Louis ne se répand pas en gestes tendres envers son époux, les instants où le couple est tactile sont rares et donc très remarquables.

C'est ainsi que les moments où les amoureux de la couronne britannique échangent des gestes tendres ne passent pas inaperçus. On citera ainsi l'euphorie des jeunes mariés en 2012 lors des Jeux olympiques de Londres, pour porter la légende du cyclisme sur piste anglais Chris Hoy et ses camarades Philip Hindes et Jason Kenny vers la médaille d'or de la vitesse par équipes. Dans le même contexte sportif, mais pour Wimbledon plus précisément, leur enthousiasme s'était doublé de câlins dans les tribunes.

Deux ans plus tôt lors de ses fiançailles, le couple n'avait pas réussi à cacher son bonheur et Kate ne lâchait pas celui qui était alors son futur mari. Pendant leur mariage, leur baiser romantique sur le balcon de Buckingham est rentrée dans les annales. Plus récemment, la soeur de Pippa Middleton avait reçu un doux bisou de son amoureux lors d'un match caritatif de polo en juillet dernier. Fière de son mari qui a oeuvré pour la bonne cause, elle avait accepté d'être embrassée devant les objectifs.

Si leurs effusions d'amour restent rares lors de leurs apparitions publiques, à l'inverse de ce que l'on pourrait croire, rien dans le protocole de la famille royale, n'interdit les démonstrations de tendresse et cela s'inscrirait dans la tradition d'Elizabeth II, femme pudique. Par ailleurs, la spécialiste Myka Meier avait ajouté pour le magazine ELLE une précision : "Ils n'entrent pas dans une cérémonie commémorant un décès ou quelque chose d'horrible en montrant leur amour. C'est une question de préférence personnelle qui reflète aussi le langage corporel et le protocole de l'événement auquel vous assistez." C'est pourquoi le fait que Meghan Markle tienne la main du prince Harry lors d'une cérémonie en hommage à sa grand-mère Elizabeth II a surpris bon nombre de Britanniques.