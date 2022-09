Diaporama : Kate et William : Ces rares câlins passionnés qui ne sont pas passés inaperçus

Kate et William : Ces rares câlins passionnés qui ne sont pas passés inaperçus

William et Kate sont avares en geste tendre en public. Exception lors des événements sportifs, le prince et la princesse de Galles vivent la compétition avec passion !

Fait rare : le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, s'embrassant au match de polo caritatif Out-Sourcing Inc au Guards Polo Club, Smiths Lawn à Windsor le 6 juillet 2022.

Le prince William, duc de Cambridge et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'événement "Beating of the Retreat (Cérémonie de la Retraite)" au palais de Holyroodhouse à Edimbourg. Le 27 mai 2021