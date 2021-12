La princesse Beatrice lookée pour Noël... face à Pippa Middleton, habillée pareil !

Annoncé par le palais de Kensington il y a quelques jours, le concert de Noël de bienfaisance animé par Kate Middleton s'est finalement tenu mercredi 8 décembre à Londres, à l'abbaye de Westminster. Pour l'occasion, la duchesse de Cambridge a pu compter sur la présence de son mari le prince William, sur celle de ses proches, mais également sur celle de plusieurs membres de la famille royale. Drôle de coïncidence : Pippa Middleton et la princesse Beatrice sont arrivées avec le même manteau...

Tout sourire au bras de son mari Edoardo Mappeli Mozzi, Beatrice d'York est apparue en pleine forme, moins de deux mois après la naissance de sa petite Sienna Elizabeth. Pour cette soirée musicale, la Britannique de 33 ans a misé sur un élégant manteau camel de la marque anglaise The Fold. Il s'agit du modèle Finchley en laine, parfaitement assorti à sa jolie crinière et égayé de quelques accessoires colorés : un serre-tête en velours Mulberry, un sac à main Aspinal London et une paire de talons Jimmy Choo en velours bleu. Sauf que non de là, une certaine Pippa Middleton portait le même manteau !

La petite soeur de Kate Middleton était en effet vêtue du même manteau The Fold, en vert (voir diaporama). La Britannique de 38 ans avait complété son ensemble d'une paire d'escarpins Gucci, d'une pochette Emmy London et d'une paire de boucles d'oreilles de la marque anglaise Soru Jewellery. Si Pippa Middleton était embarrassée de ce doublon vestimentaire, qui plus est lors d'une soirée royale très attendue, elle n'en a rien laissé paraître ! Au contraire, elle a affiché de larges sourires devant les photographes.

En revanche, c'est seule qu'elle s'est rendue à Westminster. Peut-être son mari James Matthews est-il resté à la maison pour s'occuper de leurs deux jeunes enfants : Arthur et Grace (3 ans et 8 mois) ? A défaut de venir avec son époux, Pippa Middleton a retrouvé sur place son frère James Middleton et sa belle-soeur, la Française Alizée Thevenet, lookée à la perfection. Carole et Michael Middleton, les parents de Kate, James et Pippa, étaient également de la partie. La famille royale était tout aussi bien représentée avec la comtesse Sophie de Wessex (l'épouse du prince Edward et tante du prince William), la princesse Eugenie, de même que Zara et Mike Tindall.