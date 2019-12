Pippa Middleton à St-Bart : bikini, abdos et pâtés de sable avec son fils Arthur

Tandis que Kate Middleton a passé Noël emmitouflée dans un manteau de fourrure, sa mère et sa petite soeur ont quant à elles ouvert leurs paquets en bikini. Carole et Michael Middleton, ainsi que Pippa Middleton, son mari James Matthews et leur fils Arthur (1 an) se sont envolés pour les Antilles françaises en cette fin d'année 2019. L'an dernier déjà, ils avaient profité de vacances d'hiver sous le soleil de Saint-Barthélemy.

Le 25 décembre, c'est en maillot de bain et les pieds dans le sable que la petite famille a célébré Noël. Sportive accomplie, Pippa Middleton a affiché une silhouette particulièrement athlétique dans son bikini à pois Heidi Klein. À 64 ans, sa mère Carole Middleton s'est elle aussi illustrée en maillot deux-pièces. Entre deux baignades dans les eaux turquoise, Pippa et son mari se sont amusés à faire des châteaux de sable avec leur fils Arthur. L'occasion de voir que l'adorable petit garçon sait désormais marcher !

Fidèles de l'île depuis plusieurs années, les Middleton ont certainement pris leurs quartiers à l'hôtel Eden Rock qui appartient à David et Jane Matthews, les beaux-parents de Pippa Middleton. Spencer, son sulfureux beau-frère, se trouve lui aussi sur l'île avec son épouse Vogue Williams.

De son côté, Kate Middleton a cette année encore passé Noël avec le reste de la famille royale à Sandringham, dans le Norfolk. Le 25 décembre, c'est en compagnie de son mari le prince William, mais aussi de leurs deux aînés, George et Charlotte (6 et 4 ans), que la duchesse de Cambridge a pris part à la traditionnelle messe de Noël donnée en l'église Sainte-Marie-Madeleine.