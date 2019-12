Pippa Middleton en balade avec son fils Arthur, elle recycle son manteau préféré

La petite soeur de Kate Middleton est décidément une adepte des manteaux façon peignoir. Le 16 décembre 2019, Pippa Middleton a fait une nouvelle apparition remarquée dans les rues de Londres. Comme à son habitude, c'est lors d'une balade en poussette avec son petit garçon Arthur (1 an) que la Britannique de 36 ans s'est illustrée dans une nouvelle tenue hivernale.

Pippa Middleton s'est essayée au casual chic pour cette journée en famille : le bas de son look est décontracté avec un jean noir et des baskets blanches Jimmy Choo, le haut, plus habillé avec un col roulé gris et un joli manteau bordeaux signé Banana Republic. Ce n'est pas la première fois que la jeune maman porte cette pièce ceinturée à large col puisqu'elle est dans sa garde-robe depuis 2015 ! Côté accessoire, place à son sac bandoulière en cuir de chez Aspinal, une marque qu'affectionne aussi Kate Middleton pour ses apparitions royales.

Il y a quelques jours, Pippa Middleton avait déjà misé sur un manteau similaire pour une soirée avec son mari James Matthews. Le 4 décembre dernier, toujours à Londres, Pippa Middleton avait en effet opté pour un nouveau modèle plus long et vert de chez Mango. Une pièce qui pourrait tout aussi bien séduire Meghan Markle, autre adepte des manteaux ceinturés à large col.