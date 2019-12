Pippa Middleton : Look de Noël élégant pour une soirée en amoureux

Mercredi soir, Pippa Middleton a pris part à cette messe en compagne de sa mère Carole Middleton. L'an dernier déjà, la soeur de Kate avait assisté à cette même messe, non loin du prince Harry et Meghan Markle, alors enceinte. En look vert et rouge, la Britannique a cette année misé sur un look parfaitement dans l'esprit de Noël. Un ensemble dont ses fans peuvent facilement s'inspirer puisque son élégant manteau ceinturé est signé Mango. Les duchesses de Cambridge et de Sussex ne sont pas les seules à faire leur shopping dans les grandes enseignes !

Actuellement en voyage officiel au Koweït, le prince William n'a malheureusement pas pu assister à ce rendez-vous annuel. Son frère Harry et Meghan Markle étaient également absent puisqu'ils profitent d'une pause prolongée de six semaines loin des médias et de tout engagement royal.