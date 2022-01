Diaporama Pippa Middleton : Soirée en amoureux avec James... Une mauvaise surprise les attendait à la maison

Pippa Middleton et son mari James Matthews - Arrivées au spectacle "Luzia" du cirque du Soleil au royal Albert Hall à Londres.

Pippa Middleton et son mari James Matthews - Arrivées au spectacle "Luzia" du cirque du Soleil au royal Albert Hall à Londres le 13 janvier 2022

Pippa Middleton et son mari James Matthews - Arrivées au spectacle "Luzia" du cirque du Soleil au royal Albert Hall à Londres le 13 janvier 2022

Pippa Middleton et son mari James Matthews - Arrivées au spectacle "Luzia" du cirque du Soleil au royal Albert Hall à Londres le 13 janvier 2022

Pippa Middleton et son mari James Matthews - Arrivées au spectacle "Luzia" du cirque du Soleil au royal Albert Hall à Londres le 13 janvier 2022

7 / 19

La famille de la duchesse de Cambridge, Pippa Middleton, James Middleton, ses parents, Michael (à droite) et Carol (deuxième à droite) assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londrtes, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.