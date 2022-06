Diaporama : Pippa Middleton enceinte de son 3e enfant : surprise, elle dévoile son baby bump durant le jubilé de platine !

Pippa Middleton - La famille royale arrive au service de chant communautaire "Together At Christmas" à l'abbaye de Westminster à Londres.

La reine Elizabeth II d'Angleterre, le prince William et Kate Middleton, le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis - La famille royale salue la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham. Londres, le 2 juin 2022.

Pippa Middleton et son mari James Matthews - Arrivées au spectacle "Luzia" du cirque du Soleil au royal Albert Hall à Londres le 13 janvier 2022.

James Middleton et sa fiancée Alizée Thévenet quittent Saint-Barthélemy le 5 janvier 2020 avec Pippa et son mari James Matthews. Pippa porte son fils Arthur.

Pippa Middleton - La famille royale arrive au service de chant communautaire "Together At Christmas" à l'abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2021.

Parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

Pippa Middleton et son frère James Middleton assistent au championnat de Wimbledon à Londres, le 8 juillet 2019.

Pippa Middleton, enceinte, son mari James Matthews, son frère James Middleton - Arrivées des invités au mariage de la princesse Eugenie d'York et de Jack Brooksbnak à la chapelle Saint George de Windsor le 12 octobre 2018.

Pippa Middleton et son mari James Matthews - Arrivées au spectacle "Luzia" du cirque du Soleil au royal Albert Hall à Londres, le 13 janvier 2022.

12 / 16

La famille de la duchesse de Cambridge, Pippa Middleton, James Middleton, ses parents, Michael et Carolassistent au service de chant communautaire "Together At Christmas" à l'abbaye de Westminster, à Londres, le 8 décembre 2021.