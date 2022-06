Diaporama : Surprise ! Elizabeth II apparaît sur le balcon en famille pour le dernier jour du jubilé, et livre un message poignant

25 / 49

Le prince Charles, la reine Elisabeth II, le prince George - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

The Prince of Wales, Queen Elizabeth II and Prince George appear on the balcony during the Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.