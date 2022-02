Elizabeth II : Ce jour où Philip lui a annoncé qu'elle était reine, à des milliers de kilomètres du trône

Voilà maintenant 70 ans qu'Elizabeth II est reine. Ce 6 février 2022, la souveraine entame officiellement les célébrations de son jubilé de platine, qui se poursuivront tout au long de l'année, avec un grand-week de fête attendu du 2 au 5 juin. Pour sûr, Elizabeth II aura une pensée ce dimanche pour son père le roi George VI, décédé ce fameux 6 février 1952, jour où elle est devenue reine.

Lorsqu'elle apprend le décès de son père bien-aimé, la princesse Elizabeth se trouve à des milliers de kilomètres de l'Angleterre. Le 31 janvier 1952, celle qui a alors 25 ans avait quitté le pays avec son mari Philip pour entamer un nouveau voyage officiel en Nouvelle-Zélande et en Australie, en passant par le Kenya. Leurs deux jeunes enfants, Charles et Anne, ne font pas partie du voyage. Le jour du départ, George VI avait d'ailleurs tenu à accompagner sa fille aînée et son gendre jusqu'à l'aérodrome de Londres. Sa santé déclinant ces derniers mois, avait-il senti qu'il s'agissait peut-être des dernières embrassades ? Très affaibli par la guerre et un cancer du poumon pour lequel il avait été opéré l'année précédente, l'état de santé du roi était surveillé de près.

La veille du jour fatidique, la princesse Elizabeth et son mari passent une excellente journée à observer les animaux dans la savane africaine. La nuit du 5 au 6 février, le couple l'a passée perché en haut d'un figuier géant, dans le Treetops Hotel, à admirer la faune s'activant à la nuit tombée. Comme le raconte le magazine Point de vue du 2 février 2022, ravie de cette expérience, la princesse regagne le lendemain matin son Sagana Lodge (offert par le Kenya en cadeau de mariage) et commence d'emblée à raconter ses aventures dans une lettre adressée à son père... qu'il ne lira jamais.

Bien loin de là à Sandringham, le roi George VI meurt dans son sommeil, dans la nuit du 5 au 6 février, des suites d'une thrombose coronaire, à l'âge de 56 ans. Immédiatement prévenu, le palais de Buckingham transmet l'annonce du décès au gouverneur général du Kenya, mais celui-ci est absent : il est parti à Mombasa pour assister au départ d'Elizabeth et Philip pour l'Australie, à bord du navire le Gothic... De son côté, une fois sa lettre écrite, la princesse profite d'une matinée de pêche à la truite dans la rivière Sagana. Rentrée au Sagana Lodge, elle se remet à son courrier, tandis que son mari Philip se repose dans le canapé avec le journal. Les derniers moments de quiétude.

Je suis désolée, nous sommes obligés de rentrer à la maison

Enfin, le secrétaire particulier de la princesse, le major Martin Charteris, apprend la mort du roi par téléphone, lorsqu'un reporter l'appelle alors qu'il déjeune à son hôtel. La nouvelle est déjà connue des médias. Martin Chareris prévient à son tour le secrétaire particulier du prince Philip, le capitaine Michael Parker, qui se trouve au Sagana Lodge. Vient alors le moment de prévenir Philip, assoupi dans le canapé : Mike Parker racontera plus tard que le prince a réagi comme si "le ciel lui tombait sur la tête" en répondant que "ce sera un choc terrible".

Informé des détails du décès de George VI, Philip emmène d'abord son épouse pour un tour dans le jardin, pendant que leur personnel s'affaire dans le bungalow. A 15h, il lui annonce finalement la nouvelle dans leur chambre. Peu après, le couple ressort prendre l'air. "Nous les avons regardés marcher côte à côte pendant de longues minutes, a raconté lady Pamela Mountbatten, cousine de Philip et dame d'honneur d'Elizabeth lors de ce voyage, comme le rapporte Point de vue. J'étais bouleversée, je savais combien elle adorait son père (...). Sa première réaction a été de penser aux autres. Elle nous a dit quelque chose comme : 'Je suis désolée, nous sommes obligés de rentrer à la maison, j'ai gâché le séjour de tout le monde.'" Selon elle, Philip a été "fantastique" dans ces moments difficiles.

A son retour au lodge, après son tour en tête-à-tête avec son mari, Elizabeth retrouve son secrétaire particulier qui lui demande sous quel nom elle souhaite régner : "Le mien sûr", lui répond-t-elle. Tout le monde plie alors bagage et le couple royal regagne Londres par avion. La princesse est alors proclamée reine et les funérailles de George VI se tiennent le 15 février 1952. Après une période de deuil réglementaire, le couronnement d'Elizabeth II se tient le 2 juin 1953 à Westminster. Elle ne se doutait probablement pas qu'elle allait effectuer le règne le plus long jamais connu.