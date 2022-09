Diaporama : Mort d'Elizabeth II : la famille réunie à Balmoral pour un hommage déchirant, Zara Phillips et ses cousines en larmes

1 / 36 Mort d'Elizabeth II : la famille réunie à Balmoral pour un hommage déchirant, Zara Phillips et ses cousines en larmes

2 / 36 La Princesse Eugenie, la Princesse Anne, Peter Phillips, Sir Timothy Laurence, Zara Tindall, la Princesse Beatrice et le duc d'York lisent les messages et les fleurs laissées devant l'église de Balmoral en Ecosse après la mort d'Elizabeth II jeudi. La famille royale s'est réunie à Balmoral où ils ont assisté à une messe ensemble après la mort de la reine Elizabeth II. @ Owen Humphreys/PA Wire.

3 / 36 Lady Louise Windsor - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022





4 / 36 Sophie Rhys-Jones. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

5 / 36 Prince Andrew, duc d'York - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022





6 / 36 La comtesse Sophie de Wessex - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022





7 / 36 Le Prince Andrew, Beatrice et Eugenie d'York. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

8 / 36 La Princesse Anne et Zara Tindall. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

9 / 36 Illustration de la foule - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022

The British royal family attends a service at Crathie Kirk, Balmoral in Scotland, following the death of Queen Elizabeth II on Thursday. Picture date: Saturday September 10, 2022.

10 / 36 Le vice-amiral Timothy Laurence, la Princesse Eugenie, la Princesse Anne, Zara Tindall, Lady Louise Windsor et le duc d'York lisent les messages et les fleurs laissées devant l'église de Balmoral en Ecosse après la mort d'Elizabeth II jeudi. La famille royale s'est réunie à Balmoral où ils ont assisté à une messe ensemble après la mort de la reine Elizabeth II samedi 10 septembre. @ Owen Humphreys/PA Wire.

11 / 36 Le vice-amiral Timothy Laurence, la Princesse Eugenie, la Princesse Anne, Zara Tindall, Lady Louise Windsor et le duc d'York lisent les messages et les fleurs laissées devant l'église de Balmoral en Ecosse après la mort d'Elizabeth II jeudi. La famille royale s'est réunie à Balmoral où ils ont assisté à une messe ensemble après la mort de la reine Elizabeth II samedi 10 septembre. @ Owen Humphreys/PA Wire.

12 / 36 Le vice-amiral Timothy Laurence, la Princesse Eugenie, la Princesse Anne, Zara Tindall, Lady Louise Windsor, le comte et la comtesse de Wessex et le duc d'York lisent les messages et les fleurs laissées devant l'église de Balmoral en Ecosse après la mort d'Elizabeth II jeudi. La famille royale s'est réunie à Balmoral où ils ont assisté à une messe ensemble après la mort de la reine Elizabeth II samedi 10 septembre. @ Owen Humphreys/PA Wire.

13 / 36 La Princesse Eugenie assiste à une messe à Balmoral, après la mort de la reine Elizabeth II le 10 septembre 2022. @ Andrew Milligan/PA Wire.

14 / 36 Sophie Rhys-Jones. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

15 / 36 La Princesse Eugenie assiste à une messe à Balmoral, après la mort de la reine Elizabeth II le 10 septembre 2022. @ Andrew Milligan/PA Wire.

16 / 36 Sophie Rhys-Jones et Louise Mountbatten Windsor. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

17 / 36 Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

18 / 36 Zara Phillips et Lady Louise Windsor. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

19 / 36 La Princesse Eugenie et son père Andrew assistent à une messe à Balmoral, après la mort de la reine Elizabeth II le 10 septembre 2022. @ Andrew Milligan/PA Wire.

20 / 36 Princesse Eugenie d'York et Princesse Beatrice d'York - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022





21 / 36 Prince Edward de Wessex, Louise Mountbatten-Windsor and Sophie Rhys-Jones. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

22 / 36 La princesse Anne et Thimothy Laurence. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

23 / 36 Louise Mountbatten-Windsor. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

24 / 36 Princesse Anne et Timothy Laurence. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

25 / 36 Le prince Andrew et Sophie Rhys-Jones. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

26 / 36 La princesse Anne et Timothy Laurence. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

27 / 36 Prince Andrew, duc d'York - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022





28 / 36 Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

29 / 36 Princesse Eugenie d'York - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022





30 / 36 Zara Phillips, Lady Louise Windsor et Sophie Rhys-Jones. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

31 / 36 Louise Windsor et Sophie Rhys-Jones. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

32 / 36 Beatrice et Eugenie d'York. Les membres de la famille royale lisent les mots avec les fleurs laissés devant l'église de Balmoral après une messe. Le 10 Septembre 2022. @ Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

33 / 36 Illustration - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022

The British royal family attends a service at Crathie Kirk, Balmoral in Scotland, following the death of Queen Elizabeth II on Thursday. Picture date: Saturday September 10, 2022.

34 / 36 Lady Louise Windsor - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022





35 / 36 Prince Edward, comte de Wessex - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022