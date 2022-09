Le prince Harry humilié : il a appris la mort d'Elizabeth II de la pire des manières, révélations

Cette date est gravée dans la mémoire de nombreuses personnes, tout autour du globe. Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II est morte en Écosse, au château de Balmoral, à l'âge de 96 ans. Avant que son décès ne soit annoncé, tous les membres de la famille royale – ou presque – s'étaient précipités pour avoir la chance d'être à son chevet. Pour pouvoir lui dire "au revoir". Malheureusement, tous n'ont pas pu arriver dans les temps.

Le prince Harry, qui avait toujours été proche de sa grand-mère, s'était évidemment envolé dès que possible en direction de l'Écosse, pour pouvoir serrer Elizabeth II dans ses bras, avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Mais il semblerait qu'il soit arrivé trop tard... et qu'il ait appris la mauvaise nouvelle de la pire des manières. Selon les sources du média Page Six, le duc de Sussex aurait effectivement lu cette information, en ligne, durant son trajet. Il était arrivé à l'aéroport d'Aberdeen dans l'après-midi.

Ils ont tous les deux faits des efforts

Le roi Charles III se serait occupé, en personne, d'appeler le prince Harry dès le matin pour le prévenir que la santé d'Elizabeth II se dégradait, et qu'il était temps de venir se recueillir auprès d'elle. Et c'était une "chance", si l'on puit dire, qu'il était au même moment au Royaume-Uni, avec Meghan Markle, pour quelques obligations professionnelles. En revanche, personne n'aurait pris la peine d'appeler le papa d'Archie et Lilibet pour lui confirmer que la reine était morte. Ni membre de la couronne, ni courtisan.

Aujourd'hui, le prince Harry est loin, bien loin de sa famille puisqu'il est retourné à Montecito, en Californie, le mercredi 21 septembre 2022. S'il n'avait pas prévu de passer autant de temps avec ses proches, en Angleterre, le duc de Sussex a tout de même essuyé bien des affronts. Il a été privé de son uniforme officiel le jour des funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II et a régulièrement été mis à l'écart, notamment lors de dîners officiels. On annonce pourtant que, contre toute attente, un rapprochement aurait eu lieu entre lui et son frère, le prince de Galles, William. "Ils ont tous les deux faits des efforts, assure-t-on sur CBS Mornings. Ils voulaient faire en sorte que tout se passe bien."