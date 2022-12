Diaporama : Harry et Meghan, leur série prévue depuis le départ ? Révélations troublantes et aveux

1 / 19 Harry et Meghan, leur série prévue depuis le départ ? Révélations troublantes et aveux

2 / 19 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis. © BestImage

3 / 19 Le prince Harry et Meghan Markle partagent un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu. Le prince Harry et Meghan Markle ont partagé un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu au Dodgers Stadium hier soir. Le duc et la duchesse de Sussex ont été présentés dans une vidéo de compilation montrant des stars rendant hommage à Sir Elton avant le concert, diffusé en direct sur Disney +. Dans le clip, qui semble avoir été filmé dans les bureaux du couple à Archewell, le prince Harry a déclaré: " Merci d'être l'ami que vous étiez pour ma mère. " Merci d'être notre ami, merci d'être l'ami de nos enfants. Le couple s'est rapproché du chanteur ces dernières années, ayant connu Harry toute sa vie grâce à sa " chère " amitié avec la princesse Diana, et ayant même prêté au couple sa maison et son jet privé sur la Côte d'Azur en 2019. © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

4 / 19 Le prince Harry réalise une série d'interviews sur le thème de la santé mentale avec Chloe Kim, Adam M.Grant et Blu Mendoza dans le cadre d'un film promotionnel pour sa start-up caritative "Better Up". © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

5 / 19 Meghan Markle - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © BestImage

6 / 19 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage

7 / 19 Le prince Harry et Meghan Markle - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage © BestImage, © Photoshot / Panoramic / Bestimage

8 / 19 Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage

9 / 19 Le prince de Galles William, la princesse de Galles Kate Catherine Middleton, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage

10 / 19 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, le prince de Galles William - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Le 14 septembre 2022 © BestImage

11 / 19 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

12 / 19 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage

13 / 19 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © Avalon/Panoramic/Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

14 / 19 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage

15 / 19 Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage

16 / 19 Le prince Harry et Meghan Markle partagent un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu. Le prince Harry et Meghan Markle ont partagé un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu au Dodgers Stadium hier soir. Le duc et la duchesse de Sussex ont été présentés dans une vidéo de compilation montrant des stars rendant hommage à Sir Elton avant le concert, diffusé en direct sur Disney +. Dans le clip, qui semble avoir été filmé dans les bureaux du couple à Archewell, le prince Harry a déclaré: " Merci d'être l'ami que vous étiez pour ma mère. " Merci d'être notre ami, merci d'être l'ami de nos enfants. Le couple s'est rapproché du chanteur ces dernières années, ayant connu Harry toute sa vie grâce à sa " chère " amitié avec la princesse Diana, et ayant même prêté au couple sa maison et son jet privé sur la Côte d'Azur en 2019. © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

17 / 19 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © BestImage

18 / 19 Le prince Harry réalise une série d'interviews sur le thème de la santé mentale avec Chloe Kim, Adam M.Grant et Blu Mendoza dans le cadre d'un film promotionnel pour sa start-up caritative "Better Up". © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage