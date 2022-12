Meghan & Harry sur Netflix : Un nouveau mensonge dévoilé, le couple toujours très critiqué

Ce documentaire sur Netflix sur la vie du prince Harry et de Meghan Markle était-il une bonne idée ? A voir les réactions plus que mitigées depuis sa sortie jeudi matin, on en doute ! Séparé en six épisodes, il présente le couple à travers de très nombreuses images d'archives, mais pas seulement : en effet, tous les deux ont accepté de répondre aux questions (plutôt orientées !) d'une journaliste.

Assis côte à côte sur un canapé, ou alors chacun dans un fauteuil, le fils du roi Charles et sa femme se sont confiés sur leur rencontre, leur passé et la raison pour laquelle ils ont quitté la famille royale pour s'installer à Montecito, le quartier huppé de Los Angeles. Mais si ces interviews semblent tout révéler sans filtre, elles auraient été le théâtre d'un gros mensonge !

Selon la presse britannique en effet, la villa dans laquelle elles ont été tournées n'est absolument pas celle du prince Harry et de Meghan Markle ! Sans le préciser, les parents d'Archie (3 ans et demi) et Lilibet (1 an), auraient choisi une maison proche de chez eux mais bien plus grande et plus luxueuse, pour montrer une fausse image de leur quotidien américain.

La villa choisie comprendrait notamment une surface de 1300 m², six chambres, un terrain de tennis, une piscine, etc..., et serait bien plus chère que celle du coupe : en effet, Meghan et Harry ont acheté leur maison 15 millions de dollars lors de leur arrivée en 2020, alors que celle-ci vaut plus de 30 millions.

Des mensonges et des moqueries qui choquent le Royaume-Uni

Alors, ont-ils changé de lieu pour tromper les spectateurs ou pour protéger leur vie privée, tout simplement ? Impossible de le savoir, mais cela ne devrait pas redorer leur image outre-Manche, où le frère du prince William n'est plus du tout en odeur de sainteté. En cause, un démenti de la famille royale, qui a assuré ne pas avoir été contactée pour participer au reportage, alors même que Netflix assurait qu'ils l'avaient fait, sans avoir obtenu de réponses. Mais surtout deux passages dans les trois premiers épisodes révélés, qui ont beaucoup choqué.

Le premier concerne la diffusion d'un extrait de l'interview accordée par Lady Diana à la BBC, qui est aujourd'hui connue pour avoir été truquée : à l'époque, les journalistes avaient manipulé la princesse, à peine divorcée du prince Charles, pour obtenir des informations secrètes. Très choqués par ce moment d'antenne, les princes William et Harry avaient obtenu des excuses de la BBC et l'aîné de la famille avait demandé à ce que les images ne soient plus jamais diffusées. Une demande qui n'a pas été respectée par son frère et qui l'aurait rendu "furieux" selon les experts britanniques.

L'autre passage litigieux concerne la reine Elizabeth II, et sa rencontre avec l'ancienne actrice. Alors que Meghan Markle raconte le premier déjeuner qu'elles ont partagé, elle mime une révérence qui n'a pas vraiment plu au public, certains prenant son exagération pour de la moquerie mal placée. D'ailleurs, à voir la tête du prince Harry, cela ne lui a pas beaucoup plu non plus...