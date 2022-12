Harry & Meghan : La famille royale choquée que "le rouquin" ait pu séduire une telle femme !

La famille royale d'Angleterre tremble depuis des semaines à l'idée que la série documentaire centrée sur Meghan Markle et le prince Harry ne sorte sur Netflix. Voilà chose faite. Et si les amoureux ont choisi de travailler sur ce reportage divisé en six épisodes, c'est avoir l'opportunité d'évoquer à leur façon leur relation, leur nouvelle vie de famille en Californie, à Montecito, mais aussi pour rappeler les raisons qui les ont poussés à quitter les rangs de Buckingham Palace en 2020... ainsi que les débuts de l'actrice en Angleterre.

C'est par surprise, avant tout, que Meghan Markle a croisé la route de la reine Elizabeth II. Elle s'apprêtait à aller déjeuner quand elle a appris, dans la voiture, que sa Majesté serait présente. "Ma grand-mère a été la première que Meghan a rencontrée, raconte le prince dans le documentaire Harry & Meghan. Elle ne connaissait rien du déroulement de cette rencontre. Tout ce système a été un choc pour elle." La comédienne, ancienne star de la série Suits, a ainsi dû improviser une révérence. Elle a ensuite eu l'opportunité de saluer le prince William et Kate Middleton, mais la tenue légère qu'elle portait en cette occasion était, visiblement, inconvenante.

Quand ma famille l'a rencontrée, ils ont été impressionnés

Au tout début, le prince Harry avait, toutefois, reçu des commentaires plutôt positifs à propos de sa compagne. "Quand ma famille l'a rencontrée, ils ont été impressionnés, poursuit-il. Certains ne savaient pas où se mettre. Je crois qu'ils ont été surpris. Surpris que le rouquin ait conquis une si belle femme. Une femme si intelligente. Mais le fait qu'elle soit une actrice américaine est sûrement ce qui a le plus obscurci leur jugement au départ. 'Ah, une actrice, ça ne durera pas !'" L'avenir a montré qu'ils avaient tort. Meghan Markle a épousé le prince Harry le 19 mai 2018 dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Elle a eu, avec lui, deux enfants qui grandissent plus vite que la lumière, Archie, qui a aujourd'hui 3 ans et Lilibet, 1 an. Qu'importe ce qu'ont pu en dire, à l'origine, les proches de Harry...