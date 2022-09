Mariage de Meghan Markle avec Harry : Elizabeth II décontenancée face aux choix du couple !

Voilà maintenant quatre ans que Meghan Markle est mariée au prince Harry, duc de Sussex. Leur mariage a eu lieu le 19 mai 2018 dans la chapelle Saint-George du château de Windsor, où repose Elizabeth II depuis le 19 septembre dernier. La mariée, âgée de 36 ans à l'époque, portait une magnifique robe blanche de Clare Waight Keller, directrice artistique de Givenchy.

Toutefois, le choix de la robe de la duchesse de Sussex avait quelque peu étonné la reine Elizabeth II. C'est que révèle le livre The New Royals de la journaliste Katie Nicholl, experte de la famille royale. Le Daily Mail a publié ce samedi 24 septembre, l'extrait d'un passage du livre où la journaliste écrit que : "Le jour du mariage a été un grand succès, bien que la reine ait émis des réserves sur le blanc pur de la robe Givenchy de Meghan, dessinée par Clare Waight Keller. Selon une source proche de la famille royale : "La reine a été surprise que Meghan porte du blanc pur le jour de son mariage. C'est peut-être une question de génération, mais elle pense que si vous avez déjà été marié, vous portez du blanc cassé le jour de votre mariage, ce que la duchesse de Cornouailles (Camilla Shand) a fait." Pour la petite histoire, avant d'être en couple avec le prince Harry, Meghan Markle était mariée au producteur de télévision Trevor Engelson. Leur mariage a eu lieu le 10 septembre 2011 au Jamaica Inn à Ocho Rios.

Elizabeth II "très contrariée par le comportement d'Harry"

Dans son livre, Katie Nicholl révèle également les dessous des préparatifs du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Selon elle, le duc de Sussex aurait désapprouvé le fait que sa femme porte un diadème qui appartient à la reine Elizabeth II. "Ce que Meghan veut, Meghan l'obtient !", aurait-il pesté. La cousine de la reine Elizabeth II, Lady Elizabeth Andon témoigne également dans le livre : "La période précédant le mariage a été vraiment très difficile pour la reine. Elle était très contrariée par le comportement d'Harry, par certaines de ses exigences et par sa façon de faire les choses à sa manière (...) Leur relation a été assez gravement endommagée par tout cela." À l'époque, le prince Harry et Meghan Markle vivaient encore au sein de la famille royale.