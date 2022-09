Diaporama : Mariage de Meghan Markle avec Harry : Elizabeth II décontenancée face aux choix du couple !

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en calèche à la sortie du château de Windsor après leur mariage. © Purepeople BestImage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, à la sortie de chapelle St. George au château de Windsor - Sortie après la cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018. © Purepeople BestImage

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, le 19 mai 2018. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en calèche à la sortie du château de Windsor après leur mariage. © Purepeople BestImage

Les princes Harry et William arrivent à la chapelle St. George au château de Windsor - Mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en calèche au château de Windsor après la cérémonie de leur mariage au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018. © Purepeople BestImage

8 / 11