"En jean et pieds nus" : Meghan Markle trop relax pour sa première rencontre avec Kate ? Grand moment de gêne !

Plusieurs années après leur rencontre, leur relation est toujours un mystère : mais comment s'entendent donc Kate Middleton et Meghan Markle ? Belles-soeurs depuis la rencontre de l'Américaine avec le prince Harry, les deux femmes, qui ont quasiment le même âge, ont presque le même destin et auraient pu se rapprocher. Roturières devenues duchesses, elles semblent pourtant plus différentes que jamais.

Il faut dire que leurs caractères semblent particulièrement opposés : entre l'impétueuse Américaine, en recherche de liberté, et la sérieuse duchesse britannique parfaitement moulée dans la famille royale, la différence est grande. Et elle s'est vue dès le début, comme l'a racontée Meghan Markle dans le documentaire sur elle et le prince Harry sorti ce jeudi sur Netflix.

Alors que l'actrice américaine est chez le prince Harry, quelques mois après le début de leur histoire d'amour en 2016, elle finit par rencontrer son beau-frère et sa belle-soeur qui viennent pour le dîner. Lorsque le couple arrive, selon elle, la jeune femme porte un jean et elle est pieds nus... ce qui choque, elle le sent. Et pire encore, pour leur dire bonjour, elle choisit de leur faire un hug, à l'américaine. Mais la culture n'est pas la même de l'autre côté de l'Atlantique !

"Je fais des câlins, comme je l'ai toujours fait, je suis très tactile. Je ne pensais pas que cela pouvait être un problème pour beaucoup de Britanniques", se justifie-t-elle aujourd'hui aux côtés de son mari. Et selon ses confidences, elle va rapidement se rendre compte d'une chose : la famille royale est stricte, même quand les portes sont fermées.

"Je pense que j'ai commencé à comprendre très vite que les formalités que l'on se faisait dehors existaient également à l'intérieur, raconte notamment la star de la série Suits. Je pensais que lorsqu'on fermait enfin la porte, on pouvait enfin relâcher la pression. Mais les formalités continuent des deux côtés et c'était une surprise pour moi."

Pourquoi ce serait différent pour toi ?

Une façon pour la jeune femme de dire qu'elle n'aurait pas été accueillie très chaleureusement par sa belle-soeur, Kate Middleton ? Le message est plutôt clair, surtout que la jeune femme explique ensuite qu'au contraire, Eugenie d'York, son mari Jack Brooksbank et sa mère "Fergie" auraient été quant à eux plus sympathiques.

Et le prince Harry ne peut s'empêcher d'en rajouter une couche en attaquant son frère aîné cette fois. Selon lui, alors qu'il tentait de se confier à William à propos des abus supposément vécus par Meghan Markle dans la famille royale, celui-ci aurait été très clair. "C'était comme un rite de passage, et certains membres de la famille m'ont dit : 'Ma femme a dû passer par là, alors pourquoi ta petite amie devrait être traitée différemment ? Pourquoi recevrais-tu un traitement spécial, pourquoi devrait-elle être protégée ?'". Une réponse qui, évidemment, ne lui a pas plu du tout...