"C'est la preuve..." : Meghan Markle a hésité entre Harry et William, le prince réagit à cette révélation !

Depuis quelques mois désormais, la menace planait sur la famille royale, mais ce jeudi 8 décembre, c'est le jour J : Netflix a bien mis en ligne, comme prévu, les trois premiers épisodes du documentaire à propos du prince Harry et de Meghan Markle. Annoncée la semaine dernière par une première bande-annonce déjà polémique, celle-ci promet de fortes révélations du couple sur la façon dont fonctionne la monarchie britannique et sur leur expérience en son sein. Mais avant de commencer les véritables révélations, le couple, confortablement assis sur un canapé fait face à une courte vidéo datant d'octobre 2015, une interview de Meghan Markle. "Prince William ou prince Harry ?", lui demande alors la journaliste. Gênée, celle qui n'est encore qu'une simple actrice américaine hésite quelques instants avant de répondre : "Harry. Harry, évidemment".

Une phrase qui fait beaucoup rire le fils cadet de Charles III, qui répète ensuite à sa femme "Evidemment, évidemment", avant que celle-ci ne plaisante : "Tu as vu, je t'ai choisi". Réalisant que cette petite interview humoristique a été tournée moins d'un an avant leur rencontre, celui-ci lui lâche alors une phrase équivoque : "C'est la preuve que tu ne savais pas grand-chose. Et regarde où on en est".

Des révélations craintes outre-Manche

Dire que la jeune femme ne connaissait pas grand-chose sur la famille britannique la plus célèbre du monde, devenue sa belle-famille, c'est même peu dire : lorsqu'elle débarque dans le clan royal, l'américaine Meghan n'a aucune idée des traditions et les règles auxquelles elle devra se plier. Un véritable choc pour elle, qui avait confié avoir eu des pensées suicidaires alors qu'elle se sentait coincée dans le carcan de la monarchie. Si ces révélations, faites lors de l'interview avec Oprah Winfrey en 2021, avaient déjà créé un scandale mondial et éloigné le couple de la famille, celles qui arrivent devraient être encore plus virulentes. Et la famille royale s'est déjà préparée à répondre : le roi Charles et le prince William se sont en effet concertés pour offrir une réponse commune si le documentaire offrait selon eux de fausses informations.

Une réponse qui marque la fin de l'éternel "Never explain, never complain" de la reine Elizabeth, qui avait refusé jusqu'à maintenant de commenter les dires de son petit-fils et de sa femme et qui pourraient bien surtout éloigner définitivement le prince Harry de son père et de son frère, "furieux" de cette médiatisation sur la famille royale. Mais désormais, la guerre est déclarée !