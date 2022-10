Kate Middleton à l'opposée de Meghan Markle : le staff royal témoigne, "elle faisait des blagues"

Kate Middleton est-elle odieuse avec le personnel de la royauté ? Si depuis plusieurs jours, les langues se délient concernant les agissements pas vraiment sympathiques de Meghan Markle et du prince Harry avec le staff de la monarchie, Kate Middleton et le prince William seraient très loin du compte. Contrairement au duc et à la duchesse de Sussex, les parents de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, seraient adorables avec le personnel. Et ça a toujours été le cas, concernant Kate tout particulièrement.

Grand Harrold, 44 ans, a été le majordome du roi Charles III durant 7 ans. Un poste qui lui a permis de côtoyer de très près tous les membres de la Couronne britannique. Et pour lui, ça ne fait aucun doute : Kate Middleton s'est toujours démarquée du reste de la famille. Grand Harrold a expliqué à The Mirror qu'elle était tout sauf timide et se comportait presque comme la bonne copine de tout le monde depuis son arrivée au sein du clan : "Elle pouvait faire des blagues et prenait le temps de discuter avec tout le personnel, a-t-il indiqué. Ce qui me plaisait, c'est que Kate, en tant que petite-amie non officielle, ne voyait aucun souci à passer du temps avec nous. Elle était polie, sympa et surtout très marrante. Elle faisait toujours des petites blagues."

On est loin du portrait peu flatteur dépeint par les ex-employés des Sussex quand ils appartenaient encore aux membres actifs de la royauté. Valentine Low ne leur fait aucun cadeau depuis la sortie de son ouvrage Courtiers : The Hidden Power Behind The Crown. Au fil des pages, les témoignages d'anciens membres de leur personnel défilent, décrivant Meghan Markle comme "sociopathe narcissique" quand le prince Harry était "grossier" et "méprisant."

Samantha Cohen avait travaillé pour la reine avant de mettre ses services à disposition du prince Harry avant son mariage avec Meghan Markle. L'arrivée de l'Américaine dans la vie du prince a tout fait basculer : "Quand elle a commencé, Harry la connaissait bien et l'aimait bien et elle aimait Harry. Sam est une incroyable solutionneuse de problèmes, c'est une personnalité dynamique et elle a juste trouvé ça vraiment difficile. [...] Elle s'est fait hurler dessus par Meghan... Elle aurait dit que traiter avec eux, c'était comme traiter avec un couple d'adolescents." On sait d'ores et déjà dans quelle team le personnel est désormais.