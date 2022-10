Diaporama : Kate Middleton à l'opposée de Meghan Markle : le staff royal témoigne, "elle faisait des blagues"

1 / 22 Kate Middleton à l'opposée de Meghan Markle : le staff royal témoigne, "elle faisait des blagues"

2 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

3 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park, pour participer à un événement avec Coach Core, qui fête ses 10 ans, à Londres, Royaume Uni, le 13 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

4 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

5 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visitent l'organisation caritative pour la jeunesse "Carrick Connect" pour la jeunesse à Carrickfergus (Irlande du Nord), le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

6 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

7 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, envoie un message vidéo aux Red Roses (équipe nationale féminine de rugby d'Angleterre) avant la Coupe de rugby féminine en Nouvelle-Zélande. Le 7 octobre 23022.



© Purepeople BestImage

8 / 22 Info - Meghan Markle porte une paire de boucles d'oreilles en diamants et perles offert par la reine en 2018 lors de son entrée dans la famille royale après son mariage avec le prince Harry - Meghan Markle, duchesse de Sussex - Funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Avalon/panoramic/Bestimage

The Duchess of Sussex looks on as Her Majesty Queen Elizabeth II’s coffin is paraded through the streets of London on the way to Windsor via Wellington Arch after her funeral at Westminster Abbey. September 19 2022. © Purepeople BestImage

9 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park, pour participer à un événement avec Coach Core, qui fête ses 10 ans, à Londres, Royaume Uni, le 13 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

10 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour une visite à l'église St Thomas, à Swansea, Royaume Uni, le 27 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

11 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

12 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, reçoit en audience l'équipage de la Royal Navy Ships Company du HMS Glasgow au château de Windsor, le 30 septembre 2022. NE PAS UTILISER CE REPORTAGE AU-DELA DU 31 DECEMBRE 2022. © Kensington Palace / Photoshot / Panoramic / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Kensington Palace / Photoshot / Panoramic / Bestimage

13 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visitent la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park, pour participer à un événement avec Coach Core, qui fête ses 10 ans, à Londres, Royaume Uni, le 13 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

14 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, ont accaparé les ondes comme des rafales spéciales sur l'une des plus grandes stations de radio du Royaume-Uni. Le couple royal, maintenant le prince et la princesse de Galles depuis la mort de la reine Elizabeth, a enregistré une section spéciale pour le programme d'information Radio 1 de la BBC Newsbeat pour marquer la Journée mondiale de la santé mentale. Dans l'émission, William, 40 ans, a déclaré que la santé mentale avait été "repoussée au bas de la liste des priorités" et a soutenu que la société devait "trouver un équilibre" qui préserve le bien-être mental.Mère de trois enfants, Kate, également âgée de 40 ans , a ajouté que les gens reconnaissent beaucoup mieux leur santé mentale de nos jours, mais qu'ils ont toujours du mal à savoir comment y faire face. Dans l'émission spéciale Newsbeat, le couple a entendu un étudiant, Antonio Ferreira, étudiant en psychologie et neurosciences cognitives qui est également un activiste de la santé mentale. © JLPPA/Bestimage © Purepeople BestImage, © JLPPA/Bestimage

15 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour une visite à la station de sauvetage RNLI Holyhead à Holyhead, Pays de Galles, Royaume Uni, le 27 septembre 2022. Le couple princier rencontre l'équipage, les bénévoles et certains de ceux qui ont été soutenus par leur unité locale. Holyhead est l'une des trois plus anciennes stations de sauvetage de la côte galloise et a une histoire de bravoure remarquable, ayant reçu 70 prix pour bravoure.



© Purepeople BestImage

16 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

17 / 22 Meghan Markle - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022.

HM Queen Elizabeth II's funeral held at Westminster Abbey. Here, Meghan Markle, Duchess of Sussex © Purepeople BestImage

18 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park, pour participer à un événement avec Coach Core, qui fête ses 10 ans, à Londres, Royaume Uni, le 13 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

19 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

20 / 22 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

21 / 22 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage