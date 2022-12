Kate Middleton étincelante : une princesse de choc en robe rouge à sequins, sa tiare fait sensation

Pour oublier les soucis, autant se changer les idées. C'est ce qu'ont pu faire le roi Charles III, Camilla Parker Bowles et Kate Middleton et le prince William lors d'un banquet diplomatique donné par le roi au palais de Buckingham ce mardi 6 décembre. Kate Middleton ne s'est pas laissée aller malgré le contexte très tendu qu'affronte en ce moment la famille royale britannique. La princesse de Galles de 40 ans était, comme à son habitude, sublime pour l'occasion, alors que Meghan Markle et le prince Harry étaient eux aussi de sortie le même soir, mais à New York. La duchesse de Sussex a fait sensation dans une longue robe fendue Louis Vuitton qui laissait ses épaules dénudées...

La maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, avait misé sur une robe moulante rouge longue mettant parfaitement sa silhouette longiligne en valeur. La tenue était signée Jenny Packham, créatrice importante aux yeux de Kate Middleton, et mêlait transparence, dentelle et sequins, cocktail parfait pour la magnifique femme du prince William. Cette dernière avait habillé son look de bijoux et pas n'importe lesquels. En dehors d'une belle broche art déco déjà portée dans le passée, Kate Middleton avait choisi des boucles d'oreille ayant appartenu à la reine mais portait également une tiare ressortie du placard. Pour ce dîner, Kate a misé sur la Flower Lotus Tiara, qu'elle a héritée de la princesse Margaret. Un vrai bijou sur un bijou.