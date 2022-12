Meghan Markle épaules dénudées et robe blanche échancrée : apparition sublime malgré les scandales

Durant cette soirée, Harry et Meghan ont accepté cette récompense "anti-raciste" pour honorer leur engagement contre ce mal qui ronge notre société et favoriser l'inclusion de tout un chacun. Difficile de ne pas penser au scandale qui vient de frapper la couronne britannique que le duc et la duchesse ont fui en 2020, où la marraine de William a tenu des propos choquants en interrogeant de façon appuyée les origines d'une invitée d'une réception. Une chose est sûre, en Amérique, les amoureux semblent très soutenus - mises à part les démissions inattendues de deux collaboratrices -, ce qui tranche avec leur position délicate en Grande-Bretagne lorsqu'ils se sont rendus aux funérailles d'Elizabeth II au mois de septembre dernier.

La famille royale plus unie que jamais

Alors que le documentaire promet de ne pas épargner la famille royale, le roi Charles III, la reine consort Camilla, le prince héritier William et sa femme Kate veulent se montrer plus soudés que jamais. En raison du protocole et de leur statut, ils ne peuvent réagir librement à chaque "attaque" de Meghan et Harry outre-Atlantique. Ils utilisent l'union pour afficher leur résistance. C'est ainsi qu'ils assisteront tous ensemble à une messe au service de chants de Noël "Ensemble à Noël" à l'abbaye de Westminster le 15 décembre.