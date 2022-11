Meghan Markle maman : "Il faut que je m'améliore", ce changement prévu dans l'éducation de Lilibet et Archie

Pour son nouvel épisode du podcast Archetypes, Meghan Markle a choisi de recevoir deux entrepreneuses, Victoria Jackson, experte en maquillage, et Mellody Hobson, deuxième principale actionnaire de Starbucks, également connue pour être la femme du papa de Star Wars, George Lucas. Au cours de cet entretien, l'épouse du prince Harry s'est confiée sur l'éducation de ses enfants, Archie (3 ans) et Lilibet (1 an), avec qui elle vit à Los Angeles, loin de la pression de la "Firme" britannique à Buckingham Palace.

Réagissant aux confidences de Mellody Hobson qui a grandi dans un milieu modeste et qui a dû faire preuve d'autonomie dès le plus jeune âge - elle allait seule chez le dentiste et réglait elle-même les consultations quand elle était enfant -, Meghan Markle a montré à quel point elle trouvait les paroles de son invitée inspirante, revoyant comment elle élève ses propres enfants : "Je dois repenser mon mode d'éducation !" Ainsi, pour que sa progéniture acquiert la même force que la puissante femme d'affaires, la duchesse de Sussex a ajouté : "Si c'est ça qui t'a forgée, il faut vraiment que je m'améliore en rendant mes enfants autonomes. (...) Si on regarde la façon dont tu as été éduquée, même si elle s'est faite par défaut quand tu avais 11, 12 ans, ou quel que soit ton âge, tu as trouvé un moyen d'obtenir ce dont tu avais besoin."

Etre une personne autonome et forte

Meghan Markle s'inspire de Mellody Hobson mais elle peut trouver dans sa propre histoire des moyens de transmettre de la force à ses enfants. En effet, celle qui a connu la gloire comme actrice a dû passer par des petits rôles pas forcément très reluisants avant d'en obtenir des grands. Elle a également forgé son caractère face à une famille qu'on peut oser décrire de dysfonctionnelle. Par exemple, ses liens avec son père Thomas Markle et ancien directeur de la photographie pour des séries télévisées, sont pour le moins conflictuels. Peu aimée des médias britanniques depuis son mariage avec le prince Harry et l'éloignement avec la famille royale que cela a provoqué, Meghan Markle assume d'être une femme forte et féministe.