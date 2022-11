Meghan Markle et Harry de sortie pour un dîner romantique, le lieu comporte un sacré clin d'oeil...

On peut avoir un compte en banque bien rempli, être duc et duchesse de Sussex et appartenir (de loin) à une famille royale, cela n'empêche pas d'apprécier les choses simples. Meghan Markle et le prince Harry, en dépit des apparences et des allers-retours en jet privé, sont de ce genre-là. Les parents d'Archie et Lilibet, leurs enfants de 3 ans et 1 an, ont su garder les pieds sur terre malgré leur statut de célébrité. Pas de nounou à gogo pour leurs enfants pour s'octroyer des vacances ou être tranquilles. Le couple met un point d'honneur à inculquer ses valeurs en personne à ses enfants. Très impliqués dans leur éducation, Meghan Markle et le prince Harry ne s'oublient pas pour autant.

Devenir parents ne suppriment pas le statut d'amoureux dès la naissance d'un bébé. L'ancienne actrice américaine et le prince en ont tout à fait conscience. C'est la raison pour laquelle ils savent s'offrir des parenthèses à deux lorsque c'est nécessaire, et pas seulement quand il s'agit d'obligations (comme récemment pour leur venue sur le territoire britannique après la mort de la reine en septembre.) Meghan et Harry se sont offert un restaurant en tête-à-tête dans le quartier d'Ojai en Californie, non loin de leur manoir de Montecito, pour continuer d'entretenir la flamme comme l'ont annoncé des témoins au site Hello!. De son côté Page Six dévoile des photos du restaurant...

Pas de fioritures, de grands établissements pour l'occasion. C'est une soirée sans chichi que les tourtereaux ont voulu vivre avec un petit clin d'oeil à la monarchie au passage. Meghan et Harry ont dîné au restaurant The Dutchess, un café-pâtisserie se transformant en restaurant birman le soir venu et qui rappelle le titre de Meghan Markle, duchesse de Sussex. "Ils adorent les plats - les naans sont faits maison, [...] le chef fait même son propre beurre. Tout le monde a constaté qu'ils étaient très heureux et qu'ils ont passé un bon moment", a rapporté une source proche du couple. Un dîner en amoureux comme tous les autres, simples et romantiques, à l'image du couple.