Meghan Markle : Avec sa soeur Samantha, la guerre est relancée !

Par Caroline Perrin Journaliste Obélix de la presse people, elle est tombée dedans quand elle était petite et n’a jamais vraiment quitté la marmite. Son passe-temps favori ? Éplucher les réseaux sociaux des stars pour dénicher des indices sur des ruptures ou des nouveaux couples encore tenus secrets.

20 photos

La famille de Meghan Markle lui a toujours posé du souci et il faut croire que ce n'est pas près de se terminer pour la duchesse de Sussex. Samantha, sa demi-soeur, a la ferme intention de l'attaquer pour diffamation. Et d'après les déclarations de ses avocats, son dossier est plus que solide.

Si dans sa famille, Meghan Markle pouvait ne garder que sa maman Doria Ragland, elle le ferait. Depuis son entrée officielle dans la famille royale britannique, l'ancienne actrice de 41 ans a vu certains de ses proches prendre la lumière pour son plus grand malheur. Selon la femme du prince Harry, son père Thomas Markle et sa demi-soeur Samantha profitent de son statut de membre de la famille royale pour pouvoir empocher de l'argent. Les faits se sont confirmés. Peu avant le mariage de Meghan et Harry, Thomas Markle avait orchestré une fausse paparazzade, faisant sortir sa célèbre fille de ses gonds. Samantha Markle n'est pas en reste. Elle est d'ailleurs déterminée à laver son honneur que Meghan Markle a sali à plusieurs reprises selon elle. C'est la raison pour laquelle elle compte attaquer en diffamation la maman de Lilibet, 1 an et Archie, 3 ans, comme le rapporte le média britannique Daily Mail. Pour Samantha, Meghan Markle a eu l'intention de détruire sa réputation lors de ses prises de parole, l'interview vérité avec Oprah Winfrey notamment. Elle l'accuse également d'avoir donné de fausses informations à son sujet pour l'écriture du livre Finding Freedom, récit d'Omid Scobie, lui aussi dans le viseur de la demi-soeur de Meghan. Les avocats de Samantha Markle sont formels : ils ont de "réelles preuves de la fausseté" des déclarations de Meghan Markle et ont donc de quoi l'attaquer en diffamation. Cette dernière aurait fait passer Samantha pour une menteuse et une opportuniste, affirmant notamment qu'elle avait repris le nom de Markle une fois que Meghan avait officialisé sa relation avec le prince Harry. La défense de la duchesse de Sussex a quant à elle répliqué. Elle souligne le fait que Meghan Markle a simplement fait part de son ressenti lors de l'interview avec Oprah Winfrey. Les avocats précisent également que leur cliente est inattaquable pour les propos relayés dans Finding Freedom, Meghan Markle n'étant pas l'auteure de l'ouvrage. La hache de guerre est officiellement déterrée.