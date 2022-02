Meghan Markle de sortie : sa mère Doria était canon en coulisses !

Une mère très présente... et très seule

Depuis que sa fille unique est tombée amoureuse d'un prince (en 2016), Doria Ragland s'illustre par sa discrétion. Cette ancienne maquilleuse et assistante sociale, reconvertie en professeure de yoga, est bien la seule à partager la vie de sa célèbre fille. L'Américaine a même vécu un temps avec sa fille et son gendre, au Frogmore Cottage de Windsor d'abord, puis lors de leur installation en Californie en 2020. Au mariage de Meghan et Harry, Doria Ragland était le seul membre de la famille Markle présente, aux côtés du prince Charles, de Camilla, de la reine Elizabeth...

Il faut dire que la famille paternelle de Meghan Markle - son père Thomas Markle, sa demi-soeur Samantha ou encore son demi-frère Thomas Junior - n'a cessé de multiplier les interventions embarrassantes dans les médias. La duchesse de Sussex ne parle d'ailleurs plus à son père depuis qu'il manqué son mariage et divulgué une lettre très personnelle dans les tabloïds britanniques. Le petit Archie (bientôt 3 ans) et sa soeur Lilibet (8 mois), les enfants de Meghan et Harry, grandissent donc dans un cercle familial très restreint, loin de la famille royale, dans leur bulle de Santa Barbara.