Harry et Meghan Markle : Smoking et robe des grands soirs, le couple fait une apparition surprise

Ce fut l'occasion pour Harry et Meghan de faire une rare apparition télévisée à deux ! Les parents d'Archie et Lilibet (2 ans et 8 mois) ont prononcé leur discours de remerciements sur scène, permettant ainsi aux téléspectateurs des NAACP Image Awards d'admirer leurs tenues du soir. Le prince portait un smoking Ozwald Boateng, et son épouse était sublime dans une robe bleue Christopher John Rogers, asymétrique aux épaules et dotée d'une longue traine. Des sandales Aquazzura, des boucles d'oreilles dorées Alexis Bittar et un bracelet Love de Cartier accessoirisait son look, signe de la passion onéreuse de Meghan pour les bijoux.

Dans leur speech, Harry et Meghan ont eu une pensée pour le peuple ukrainien, victime d'une agression militaire de la Russie. Les Sussex partagent l'indignation du monde au regard de la situation. Selon une agence des Nations Unies, l'intervention annoncée par Vladimir Poutine a déjà fait 64 morts et plus de 240 blessés, sans compter les milliers de déplacés cherchant refuge.

Concernant la famille royale, les Sussex comptaient les retrouver cet été pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, marquant ses 70 ans de règne. Leur condition pour un retour en famille est que leur sécurité soit assurée et payée par le contribuable britannique. Le ministère de l'Intérieur s'y est opposé.

En cessant d'être des membres actifs de la famille royale, Harry et son épouse Meghan ont perdu la protection des forces de l'ordre qui leur était accordée. Le couple, qui a quitté le Royaume-Uni en 2020 et s'est installé en Californie, bénéficie d'une protection privée aux États-Unis.