Harry et Meghan : Apparition soudaine du couple pour une superstar avec qui ils ont un lien très spécial

Le couple formé par le prince Harry et son épouse Meghan Markle depuis 2018 n'a pas été épargné par les critiques et les suspicions durant la période tourmentée du décès d'Elizabeth II, survenu le 8 septembre 2022. Pendant plusieurs semaines, les relations entre le cadet de Charles III et Lady Diana avec Buckingham Palace et sa famille ont été passées au peigne fin, tandis que chaque comportement de l'héroïne de Suits était scrutée. De retour en Californie où ils vivent depuis deux ans, ayant renoncé à leurs fonctions royales non sans heurts et conséquences, les parents d'Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) ont fait une rayonnante apparition pour un de leurs très chers amis.

Si Meghan Markle est loin de faire l'unanimité sur les terres britanniques, elle peut compter sur le soutien de ses amis stars. Toutefois dans le cas d'Elton John, ce n'est pas tant son passif à Hollywood qui lui a permis de tisser des liens solides mais sa belle-mère, la regrettée Diana. En effet, proche de la princesse des coeurs pour qui il avait chanté Candle in the Wind lors de ses obsèques, il a fait une place très spéciale dans son coeur pour les enfants de sa chère amie, et plus précisément pour Harry. Alors, à l'occasion de sa tournée d'adieu et de son concert au Dodger Stadium à Los Angeles ce 20 novembre 2022, il a eu le droit à un tendre message du duc et de la duchesse de Sussex.

Dans un message vidéo diffusé sur scène, on peut voir Harry et Meghan, particulièrement enthousiastes et attendris, clamer leur amour et leur fierté pour Elton John. Dans un premier temps, l'actrice américaine a déclaré : "Nous voulions simplement te dire félicitations ! Nous sommes tellement fiers de toi et reconnaissants d'avoir pu te voir aussi durant ta tournée d'adieu." Son mari a pris la suite : "Merci de divertir le monde entier depuis des années. Merci d'être l'ami que tu as été pour ma maman. Merci d'être notre ami, merci d'être un ami pour nos enfants et pour avoir fait danser les gens sur toute la planète. Bien que ça soit officiellement ta retraite, ça ne sera pas ton dernier concert, on le sait ! Nous t'aimons et bravo pour ton exceptionnelle carrière."