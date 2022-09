Meghan Markle en larmes aux funérailles d'Elizabeth II, la duchesse submergée par l'émotion

Si son grand chapeau noir cachait son visage la plupart du temps, cette petite pause a permis au monde de prouver que non, Meghan Markle n'est pas la personne froide, sans coeur et insensible que beaucoup pensent voir chez elle. Malgré les tensions qui se sont immiscées entre le couple Sussex et le reste de la monarchie, l'ancienne star de Suits s'est sans doute souvenue de l'accueil que lui avait réservé la reine lors de l'officialisation de sa relation avec le prince Harry et les bons moments passés avec elle.

Depuis la disparition de la reine, les membres du clan Windsor rendent chacun leur tour hommage à la défunte Souveraine, se remémorant au passage les nombreux souvenirs qu'ils garderont d'elle. Le prince Andrew est récemment sorti du silence. Le sulfureux fils d'Elizabeth II a rappelé qu'elle resterait toujours son guide malgré son absence. Edoardo Mapelli Mozzi s'est réjoui du fait que les enfants de Beatrice et Eugenie aient pu passer du temps avec la reine cet été avant son départ.

Les plus poignants restent ceux des princes Harry et William, les petits-enfants qui ont tant compté pour elle : "Je savais que ce jour viendrait mais je vais mettre du temps avant de réaliser que je dois vivre sans mamie. Je la remercie pour la gentillesse dont elle a fait preuve avec moi et ma famille. J'honorerai sa mémoire en soutenant mon père, le roi, de toutes les façons possibles" a indiqué le futur roi. Quant à Harry, ses mots poignants ont touché le plus grand nombre : "Je suis à jamais reconnaissant pour toutes nos premières rencontres, depuis mes premiers souvenirs d'enfance, notre première rencontre en tant que commandant en chef, en passant par le premier moment où tu as rencontré mon épouse chérie." Une femme rongée par la tristesse aussi.