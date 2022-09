Diaporama : Meghan Markle en larmes aux funérailles d'Elizabeth II, la duchesse submergée par l'émotion

1 / 23 Meghan Markle en larmes aux funérailles d'Elizabeth II, la duchesse submergée par l'émotion

2 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. © Geoff Pugh / PA via Bestimage





3 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Geoff Pugh / PA via Bestimage





4 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, la comtesse Sophie de Wessex, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles- Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Geoff Pugh / PA via Bestimage





5 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex et la comtesse Sophie de Wessex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage





6 / 23 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage





7 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage





8 / 23 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Dominic Lipisnki / Bestimage





9 / 23 Le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne, Sir Timothy Laurence, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Dominic Lipinski / PA via Bestimage





10 / 23 Le roi Charles III d'Angleterre, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, La princesse Anne, Timothy Laurence, Le prince Andrew, duc d'York, Le prince Edward, duc d'Edimbourg, Sophie Rhys-Jones, duchesse d'Edimbourg, Meghan Markle, duchesse de Sussex, La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor), James Mountbatten-Windsor - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Dominic Lipisnki / Bestimage





11 / 23 Le prince Andrew, duc d'York, Le prince Edward, duc d'Edimbourg, Sophie Rhys-Jones, duchesse d'Edimbourg, Le prince William, prince de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, Peter Phillips - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Dominic Lipisnki / Bestimage





12 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, Le prince George de Galles,, La princesse Charlotte de Galles, la comtesse Sophie de Wessex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022/. © Peter Byrne/ PA via Bestimage





13 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, Le prince George de Galles,, La princesse Charlotte de Galles, la comtesse Sophie de Wessex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022/. © Peter Byrne/ PA via Bestimage





14 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex et la comtesse Sophie de Wessex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage





15 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Gareth Fuller / Bestimage





16 / 23 La comtesse Sophie de Wessex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Jacovides-Moreau Bestimage





17 / 23 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.





18 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.





19 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Le 14 septembre 2022





20 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.





21 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, effectue son premier déplacement officiel avec la reine Elisabeth II d'Angleterre, lors de leur visite à Chester. Le 14 juin 2018

Britain's Queen Elizabeth and Meghan, the Duchess of Sussex, arrive at the Storyhouse during their visit to Chester, June 14, 2018.

22 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, effectue son premier déplacement officiel avec la reine Elisabeth II d'Angleterre, lors de la visite du Catalyst Museum à Widnes. Le 14 juin 2018

14 June 2018. Queen Elizabeth II and Meghan, Duchess of Sussex visit the Catalyst Museum by the Mersey Gateway Bridge in Widnes.