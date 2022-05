Nouveau coup dur pour Meghan Markle : son ambitieux projet abandonné...

Le contrat entre Netflix et le couple Meghan-Harry est-il en train de tourner en eau de boudin ? C'est ce que laisse de plus en plus présager l'actualité. Cette fois c'est une série initialement créée par Meghan qui a été annulée par le géant américain du divertissement...

C'est Deadline qui a annoncé l'annulation de Pearl, une série créée par l'actrice de 40 ans et compagne du Prince Harry. Ce projet d'animation devait mettre en scène les aventures d'une petite fille de 12 ans trouvant l'inspiration dans les grandes figures historiques féminines. C'est Netflix qui a décidé d'abandonner le projet en collaboration avec Archewell Productions, la compagnie du couple (anciennement) royal.

"Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl vit une période de découverte de soi et elle essaye de surmonter les challenges qui se présentent à elle. Je suis contente qu'Archewell Productions associé à la puissante plateforme Netflix et ses incroyables producteurs, arriveront ensemble à faire naître cette nouvelle série d'animation, qui célèbrera les extraordinaires femmes de l'Histoire. David Furnish (réalisateur canadien) et moi-même sommes désireux que cette série voit le jour, et je suis ravi de l'annoncer aujourd'hui" avait pourtant déclaré il y a plusieurs mois la Duchesse de Sussex. On ne sait toujours pas si cette dernière tentera de faire paraître son programme d'une autre manière...

Cette nouvelle a toutefois de quoi interroger sur le partenariat entre Netflix et le couple princier. En effet, près d'un an après la signature d'un contrat entre les deux partis, aucun projet n'a vu le jour. C'est ce qu'a affirmé Tina Brown, ex-rédactrice en chef de Vanity Fair et proche de Diana au Washington Post en avril dernier. "Et tout le problème, avec un accord de divertissement, c'est que vous devez produire, Ils ont signé avec Netflix mais qu'avons-nous vu ? Rien" avait-elle lâché. "Leur podcast Spotify ne va nulle part, Netflix ne va pas si bien, vont-ils renouveler ce contrat ?" questionnait-elle. Le couple avait été suivi par des caméras lors de son passage aux Invictus Games à La Haye. Le documentaire The Heart of Invictus est désormais attendu. Il pourrait bien être la dernière chance pour le couple de mener à bien un projet avec Netflix...