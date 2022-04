Meghan Markle et le prince Harry, main dans la main aux Invictus Games : les caméras de Netflix jamais loin...

Pour beaucoup, les récentes apparitions de Meghan Markle et du prince Harry sont tout sauf naturelles. A La Haye, aux Pays-Bas, pour lancer la cinquième édition des Invictus Games - compétition sportive internationale réservée aux militaires, actuels ou anciens, en situation de handicap créée par Harry - le duc et la duchesse de Sussex ont assisté à un nouvel évènement ce samedi 16 avril 2022, organisé par Land Rover. Les participants avaient notamment pour mission de réaliser un parcours dans l'eau en voiture et le prince Harry s'y est essayé, mais en occupant la place de passager. Un circuit avec des mini-voitures avait également été créé tout spécialement, pour permettre aux enfants de s'amuser. Meghan et Harry ont joué les passagers.

Pour cette nouvelle sortie, Meghan Markle et le prince Harry avait misé sur un peur plus de décontraction que la veille. Vendredi, Meghan Markle avait fait sensation dans un look blanc à plusieurs milliers d'euros, très vite comparé à une autre tenue récente de Kate Middleton. Ce samedi, l'Américaine de 40 ans portait un jean qu'elle avait retroussé, de la marque japonaise Moussy Vintage, un top blanc, une veste en tweed noir aux boutons doré Saint Laurent, et une paire de ballerines Chanel. Ses longs cheveux noirs étaient coiffés en une queue de cheval sophistiquée, ses yeux protégés par des lunettes de soleil à la monture dorée. Elle portait à l'épaule un sac à main Celine.

Les parents d'Archie (qui aura 3 ans le 6 mai prochain) et de Lilibeth (10 mois) - qui ont enfin revu la reine jeudi dernier au château de Windsor et le prince Charles - sont apparus main dans la main devant les organisateurs des Invictus Games et certaines délégations. N'appartenant plus à la Couronne britannique, Meghan Markle et le prince Harry sont libres d'afficher leur affection comme bon leur semble.

Ce voyage aux Pays-Bas, le duc et la duchesse de Sussex ne le font pas seuls. Ils sont accompagnés d'une équipe de tournage chargée de réaliser le documentaire qu'ils réalisent pour Netflix, et qui leur a permis de décrocher un très juteux contrat. Comme le montre le Daily Mail, les caméras les suivent à la trace...