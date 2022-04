Meghan Markle et Harry : L'homme qui a révélé leur relation aux tabloïds (enfin) démasqué !

Longtemps présenté comme le meilleur parti du Royaume-Uni, le prince Harry a vécu une vie amoureuse bien remplie pendant plusieurs années, multipliant les conquêtes comme Cressida Bonas. Puis, en 2016, il tombe amoureux de la belle actrice américaine Meghan Markle (Suits). Une romance qui démarre plus ou moins dans la discrétion entre la fin du printemps et le début de l'été jusqu'à ce qu'elle ne soit rendue publique avant que les amoureux ne le fassent eux-mêmes.

En effet, comme le relate l'écrivaine Tina Brown dans son livre intitulé The Palace Papers, c'est un homme de l'ombre qui a vendu la mèche aux tabloïds dès le mois d'octobre. Son identité a été dévoilée puisque l'on découvre qu'il s'agit d'un valet travaillant pour le prince Andrew et sa famille ! "La première couverture médiatique l'avait dépeinte comme une Grace Kelly miniature, actrice, humaniste et porte-parole de l'égalité des sexes, rendant alors difficile de ne pas croire que cette fuite venait du camp de Meghan (toutefois, un serviteur de la maison d'York avait été pointé du doigt). Lors de la seconde vague d'articles, cependant, un ton très différent avait été adopté, forçant Meghan à faire l'expérience d'une meute de loups lâchés sur elle vivant au rythme du pouls royal. Les stars américaines sont souvent très étonnées par la créativité démoniaque de la presse populaire britannique", écrit-elle.

La fuite concernant l'histoire de coeur entre le prince Harry et Meghan Markle avait été dévoilée à l'origine dans le Sunday Express qui titrait alors : "Le plaisir de Sa Majesté : le prince Harry fréquente en secret la star américaine du petit écran Meghan Markle." Dans cet article - qui avait vu juste puisque le couple avait finalement confirmé en novembre - on pouvait lire alors : "Ces dernières semaines, les observateurs royaux ont remarqué qu'Harry avait passé un printemps mémorable et ne pouvait s'empêcher de sourire (...) Harry a essayé désespérément de garder cette relation secrète car il ne veut pas faire peur à Meghan. Il sait que les choses changent vite quand la romance est connue du grand public." Il ne pouvait pas penser mieux puisque son couple a traversé de nombreuses critiques, notamment en raison de leur attitude très clivante envers le reste de la famille royale. Ils ont claqué la porte de la couronne en 2020, deux ans après leur mariage.