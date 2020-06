Cressida Bonas, l'éternelle ex du prince Harry : elle fait de rares confidences

Voilà maintenant six ans que Cressida Bonas est séparée du prince Harry, et pourtant, la jeune Britannique continue d'être cataloguée comme "l'ex de". Dans une nouvelle interview accordée au Daily Telegraph, le 30 mai 2020, la jolie blonde de 31 ans s'est confiée sur l'influence que cette romance royale a eue sur sa vie personnelle, mais également professionnelle.

Le prince Harry et Cressida Bonas ont commencé à se fréquenter en 2012, après que la princesse Eugenie a joué les entremetteuses. Mais face à la pression médiatique, la jeune femme a préféré rompre deux ans plus tard. Depuis, elle tente de se faire un nom en tant qu'actrice. "Je pense que j'ai gagné en confiance et heureusement, j'ai appris à ne pas trop m'attarder sur les choses sans importance, a-t-elle affirmé. Je pense que ça m'a définitivement apporté une plus grande motivation et un sens plus fort de ce que je veux ou ne veux pas (...). La peur d'échouer, la peur du rejet, la peur de ne pas bien faire, la peur de ne pas être parfaite... Je pense que ça m'a limitée dans certaines situations de ma vie."

Après avoir pris ses distances avec la famille royale, Cressida Bonas doit être confortée dans sa décision en voyant que Meghan Markle et Harry, face à la pression médiatique, ont finalement quitté la monarchie pour s'installer en Californie...