Prince Harry : Son ex Cressida Bonas va se marier !

Cressida Bonas, ancienne petite amie du prince Harry, s'est fiancée à un autre Harry. Dimanche 18 août 2019, cet agent immobilier, fils de la marquise de Milford, a publié une photo sur son compte Instagram. On le voit poser en compagnie de sa future épouse, tous deux sont souriants face à l'objectif. "On va se marier !", a-t-il sobrement écrit en légende du cliché, annonçant leur mariage imminent. Difficile de ne pas remarquer l'imposant anneau en or et ce qui semble être des diamants sur l'annulaire gauche du mannequin britannique.

Harry Wentworth-Stanley (30 ans) semble avoir fait sa demande lors d'un week-end champêtre sur la charmante île américaine de Nantucket, dans le Massachusetts. James Middleton, le frère de Kate, a félicité le couple d'un emoji publié en espace commentaires. "Tellement merveilleux", a-t-il écrit. Cressida Bonas et Harry Wentworth-Stanley sont ensemble depuis 2014, mais ils n'ont officialisé leur relation qu'en 2017.

Quelques mois avant de rencontrer son futur mari, Cressida Bonas se séparait du prince Harry. Une relation surmédiatisée qui aura eu raison de leur idylle. L'égérie Mulberry a rencontré le fils de Lady Di en 2012, avant de se séparer de lui deux ans plus tard. Aujourd'hui, ils ont refait leur vie chacun de leur côté et entretiennent une relation amicale. Cressida Bonas avait même assisté au mariage de son ex avec Meghan Markle en mai 2018 et elle a participé à une soirée en présence de la duchesse. Les époux Sussex feront-ils une apparition surprise au mariage ? Réponse bientôt...