Meghan Markle, le ventre très arrondi : un superbe cliché inattendu de grossesse dévoilé

L'inquiétude à Windsor

Si le teaser a évidemment fait des heureux dans les soutiens de Meghan et Harry, d'autres internautes n'ont pu masquer leur colère face à leur manière de faire concernant la famille royale. Pour beaucoup, le timing choisi n'est rien d'autre qu'un moyen d'ennuyer le clan Windsor, à quelques semaines d'un nouvel affront du couple avec la sortie des mémoires du prince attendues le 10 janvier. De plus, le public trouve malvenu de les voir se confier autant sur leur famille et leur intimité alors qu'ils criaient au scandale il y a encore quelque temps pour que les médias les laissent tranquille.

Longtemps la thématique du fameux documentaire à poser question, faisant s'interroger sur d'éventuelles nouvelles attaques envers la famille royale. Certains se risquaient à affirmer que le couple se concentrerait sur sa nouvelle vie à Los Angeles avec ses enfants et les projets en cours des amoureux. Il semblerait que les Windsor soient finalement au coeur de la problématique. L'extrait débute par une question : "Pourquoi avoir choisi de faire ce film ?" Ce à quoi le frère de William a répondu : "Personne ne voit ce qu'il se passe derrière des portes closes. Je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger ma famille" affirme-t-il entre deux clichés des Windsor et de Meghan Markle la mine grave. Malgré tous les faux semblants, la guerre semble bel et bien déclarée.